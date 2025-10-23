L'Ateneu de Picanya acoge la exposición fotográfica sobre la dana "Retrat d'una ferida"
El espacio, reabierto hace unas semanas tras su rehabilitación, inaugura la muestra el martes, 28 de octubre, en la que participa el fotoperiodista de Levante-EMV, Germán Caballero
"Cuando el agua lo inundó todo, las miradas permanecieron para siempre". Con esta premisa, l'Ateneu de Picanya, reabierto hace unas semanas tras su rehabilitación tras sufrir la riada el año pasado, inaugura este martes, 28 de octubre (día previo al aniversario de la dana) una exposición fotográfica sobre el desastre del 29 de octubre de 2024.
Con el título "Dana: Retrat d'una ferida", la muestra recoge fotografías tomadas por los fotoperiodistas valencianos Loyola Pérez de Villegas; Germán Caballero; Jorge Gil; Biel Aliño; Mónica Torres e Iván Arlandis. "Su presencia nos invitará a recordar, comprender y sobre todo, mirar al futuro con esperanza", explican desde l'Ateneu de Picanya.
La cita será el martes, 28 de octubre, un día antes de que se cumpla un año del aniversario de la devastadora dana a las 19:30 horas de la tarde. La muestra se inaugura este día pero permanecerá disponible para visitarse durante dos semanas.
La imagen de portada de esta muestra es del fotoperiodista de Levante-EMV, Germán Caballero. Una imagen que le ha valido distintos reconocimientos durante este año y que retrata a una familia comiendo en la calle junto a su casa, devastada a pie de barranco en Picanya.
