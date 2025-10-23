Paterna entrega diplomas a la solidaridad al vecindario que se volcó con la dana

El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha una iniciativa para reconocer públicamente la solidaridad y el compromiso de las personas, entidades y empresas de la ciudad que, en los días posteriores a la dana, se volcaron en ayudar a los municipios y afectados por la catástrofe.

A través de la concesión de un diploma de reconocimiento a la solidaridad ante la dana, el consistorio quiere agradecer el esfuerzo de todos aquellos vecinos y vecinas que ofrecieron su tiempo, recursos o apoyo solidario, demostrando una vez más el gran corazón de la ciudad de Paterna en los momentos más difíciles.

Estos primeros reconocimientos, en un gesto simbólico, se entregaron este domingo en el acto institucional celebrado con motivo del 9 d’Octubre, distinguiendo a Laura Gázquez en representación de la sociedad civil, a la empresa Ferretería El Ferre en representación del tejido empresarial y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, como muestra de gratitud a todos los colectivos que contribuyeron en la atención y ayuda tras la tragedia.

Reconocimiento para todos

Las personas interesadas en recibir este diploma o en solicitarlo en nombre de alguien que participó en las labores de ayuda pueden hacerlo cumplimentando el siguiente formulario https://bit.ly/formulario-diploma-solidaridad-dana y pueden elegir entre recibir de manera digital por correo electrónico o en formato papel recogiéndolo en la Oficina de Turismo.

Con este gesto simbólico, el Ayuntamiento de Paterna quiere rendir homenaje a la ejemplar respuesta ciudadana que surgió de manera espontánea tras la dana, poniendo en valor los valores de unidad y solidaridad que caracterizan a los paterneros y paterneras.

A este respecto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado con orgullo y gratitud que "como siempre, ante la adversidad, Paterna se une, se abraza, se moviliza. Cuando más se la necesitó, Paterna estuvo allí, al lado de las familias y de los pueblos afectados, tendiendo la mano, aportando recursos, ofreciendo lo mejor de sí misma".