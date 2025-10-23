La Ruta de la Tapa llega a Massanassa
Del 7 al 9 de noviembre "Massatapa" ofrece pinchos a 3 euros en diez bares de la localidad
El Ayuntamiento de Massanassa, a través de Reforça Massanassa, anuncia la celebración de una nueva edición de la Ruta de la Tapa, ‘Massatapa’, del 7 al 9 de noviembre.
Durante estos días, Massanassa se convertirá en un punto de encuentro para disfrutar de tapas únicas que reflejan la calidad, la proximidad y el buen trato de la hostelería de esta localidad de l’Horta Sud.
Este año, la ciudadanía podrá probar las tapas de diez bares y restaurantes de Massanassa a un precio de 3 € la tapa. Además, probar las tapas tiene premio porque, las personas que voten por la mejor, entrarán en el sorteo de dos vales de 60 € cada uno para consumir en los locales participantes. Para que un voto se considere válido, deberá ir sellado por, al menos, tres establecimientos.
Una vez realizado el recuento de votos, las tres tapas más votadas por el público serán premiadas con 500 €, 300 € y 100 € respectivamente.
“Desde el año 2018, esta iniciativa es un punto de encuentro imprescindible en nuestro calendario. Este año, la celebración tiene un significado especial. Después de un tiempo que nos ha puesto a prueba, nuestro sector hostalero ha demostrado su fortaleza y capacidad de superar dificultades, continuando ofreciendo lo mejor de sí mismo con profesionalidad e ilusión renovada”, expresa Paco Comes, alcalde de Massanassa.
Las tapas a degustar
Los bares y restaurantes con sus dos tapas participantes de este año y sus horarios son:
1. Restaurante Criollo (C/ Torrent, 22): «Crujiente de Langostino», wonton crujiente de langostinos, albahaca fresca y salsa chili; y «Hojaldre de Presa Ibérica», presa ibérica marinada en salsa hoisin con puerros contados y zanahorias sobre una base de hojaldre. Horario: viernes de 18h a 21h, sábado de 11h a 16h y de 18h a 21h, y domingo de 11h a 16h.
2. El Teu Bar (C/ Corts Valencianes, 2): «Mini Pinchos», cinco unidades de pinchos a la plancha; y «Pollo Loco», tiras de pollo empanado con salsa ranchera. Horario: viernes de 18h a 23h, sábado de 11h a 14h y de 18h a 23h, y domingo de 11h a 14h.
3. Marcelina & Co. (C/ Font Cabilda, 15): «Crujiente Dorado», hojaldre con pera, nueces y queso de cabra abrillantado con miel; y «Cremoso de Limón Siliciano», crema cítrica de limón y queso mascarpone sobre base de pionono. Horario: viernes y sábado de 18h a 22h, y domingo de 11:30h a 13:30h.
4. Luna Rosa (C/ 9 d’Octubre, 27): «Patacón», base de plátano macho relleno de ternera con vegetales; y «Empanada», empanada rellena de pollo y queso. Horario: viernes de 18h a cierre, sábado de 09h a cierre, y domingo de 09h a 15h.
5. Ca Miguela (Av. Josep Alba i Alba, 27): «Burguer de Potro», hamburguesa de carne de potro con especies; y «Blanc i Negre», pataqueta de embutido con pisto. Horario: viernes de 18h a 21h, sábado de 13h a 14h y de 18h a 21h, y domingo de 10h a 14h.
6. Bocatería Siha (C/ Font Cabilda, 15): «La Vaca Loca», perrito caliente relleno de carne en salsa; y «El Torreznito de Soria», láminas de crujiente de corteza de cerdo al estilo de Soria. Horario: viernes de 18h a 21h, sábado y domingo de 11h a 14h y de 18h a 21h.
7. La Iguana Café (C/ Partida del Divendres, 4): «Daikiri Frozen», cocktail cremoso con helado de fresa, granizado de limón y ron blanco, muy frigopié; y «Mojito de la Pasión», mojito con fruta de la pasión con nuestro toque iguanero. Ambas tapas dirigidas a personas adultas +18 años. Horario: viernes de 19h a 23h, sábado de 12h a 16h y de 19h a 23h, y domingo de 12h a 16h.
8. El Racó de Roseta (Pl. Alt Millars, 2): «Dúo Gourmet», dos croquetas gourmet con sabor espectacular: cochinillo con manzana y rabo de toro; y «Perrito caliente colombiano», perrito caliente preparado con el sabor y tradición colombiana. Horario: viernes de 18h a cierre, sábado y domingo de 11h a 15h y 18h a cierre.
9. Giusto’s Burguer (Pl. Canal de Navarrés, 1): «Hamburguesa Mermelada de Bacon», carne de angus con queso cheddar americano y mermelada de bacon; y «Ceviche», merluza marinada con cebolla morada, pimiento y perejil con vinagre de manzana. Horario: viernes de 18h a cierre, sábado de 11h a 14:30h y de 18h a cierre, y domingo de 11h a 14:30h.
10. Emelyn Sushi (C/ Concepción Arenal, 25): «Gambas en tempura», gambas rebozadas en tempura crujiente; y «Uramaki de Pato», pato jugoso rebozado y frito recubierto de arroz, sésamo y salsa teriyaki. Horario: viernes de 18h a 21h, sábado de 11h a 16h y de 18h a 21h, y domingo de 11h a 16h.
