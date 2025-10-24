Albal moderniza la pista deportiva de La Balaguera con una inversión de más de 98.000 euros

El Ayuntamiento de Albal ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de renovación de la pista deportiva del Parque La Balaguera, con una inversión total de 98.313,12 euros, financiada íntegramente a través del Plan de Inversiones 2022–2023 de la Diputació de València.

“Con esta actuación no solo renovamos una instalación deportiva, sino que recuperamos un espacio que los vecinos habían dejado de utilizar como merecía. Ahora serámás seguro, accesible y preparado para acoger un uso más amplio y diverso”, ha señalado el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, quien ha añadido que “esta mejora llega con retraso porque no se llevó a cabo en la legislatura anterior, pese a estar prevista, pero por fin se materializa un compromiso pendiente con la ciudadanía, que verá cómo La Balaguera vuelve a ser un referente del deporte y la convivencia en el municipio”.

La actuación tiene como objetivo modernizar y poner en valor un espacio deportivo que, debido al deterioro de sus instalaciones, había perdido parte de su uso original. Con esta intervención, el ayuntamiento pretende recuperar la funcionalidad de la pista y devolverle el papel dinamizador para el que fue concebida, ofreciendo mejores condiciones de uso, seguridad y eficiencia energética a los vecinos y vecinas de Albal.

El proyecto

El proyecto, redactado por el arquitecto técnico José Miguel Salas Domínguez, colegiado en el CAAT Valencia, contempla una rehabilitación completa de la pista que incluye la reparación del pavimento deportivo y la aplicación de nueva señalización reglamentaria. También se construirá un banco perimetral destinado a evitar las escorrentías de agua que dañaban la superficie, se instalarán luminarias LED de alta eficiencia energética —con protección IP66 e IK10— que permitirán el uso nocturno, y se mejorará el sistema de drenaje mediante canaletas de hormigón polímero y refuerzo de la base. Asimismo, el proyecto prevé la adecuación de los accesos y diversas mejoras en materia de señalización y seguridad.

La intervención tendrá un plazo estimado de ejecución de tres meses y responde a una demanda histórica de los usuarios que emplean a diario la instalación para la práctica deportiva y el ocio al aire libre.

Pistas de La Balaguera. / A. A.

Por su parte, el técnico redactor del proyecto, José Miguel Salas Domínguez, ha señalado que la intervención “apuesta por materiales duraderos y soluciones técnicas que garanticen la buena conservación a largo plazo, reduciendo costes de mantenimiento”.

La concejala de Deportes, Azucena Muñoz, ha señalado que “esta mejora supone una gran noticia para Albal y para quienes disfrutan del deporte cada día. Recuperamos unas pistas multiuso que vuelven a estar a la altura de lo que merece nuestro pueblo: espacios bien cuidados, accesibles y pensados para todos los públicos”.

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora de instalaciones deportivas y espacios públicos, impulsada por el consistorio para fomentar la actividad física, el deporte base y la convivencia vecinal.