Ariel Brínguez, nominado a un Grammy Latino 2025, estará en el Festival Gothejazz de Godella

Autenticidad, un sonido lleno de matices y una sensibilidad inconfundible. Esa es la carta de presentación de Ariel Brínguez, nominado a un Grammy Latino 2025, que aterriza en el próximo Festival Gothejazz que tendrá lugar los días 1 y 2 de noviembre en el Teatro Capitolio de Godella. Su presencia en el escenario, su voz singular o su capacidad para explorar nuevos territorios lo han llevado a convertirse en uno de los máximos exponentes de la nueva era del sonido del saxofón y del jazz cubano actual.

Un título respaldado por una extensa y exitosa trayectoria que le ha llevado a cosechar ya tres premios Grammy: dos Latin Grammy junto a Iván "Melón" Lewis y Chucho Valdés, y un Grammy norteamericano por su colaboración con Alejandro Sanz. Este año, competirá por el Latin Grammy al Mejor Álbum Instrumental por su participación en Alma en Cuba, junto a Iván “Melón” Lewis. Una nominación que Brínguez considera un reconocimiento al trabajo de muchos años. "Es un impulso para seguir profundizando y explorando mi devoción por la música", ha añadido.

El próximo 1 de noviembre a las 19:00 horas llega a Godella junto a Javier Sánchez para presentar "El Arte del Diálogo", mucho más que un simple concierto. Un encuentro donde dos almas musicales tejen un puente sonoro entre el jazz y el bolero. Una conversación profunda y poética que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio.

"El público de Godella va a ser testigo de una relación de afinidad y admiración mutua, de una conexión que llevamos generando desde hace cinco años y que favorece la música que desarrollamos y compartimos", ha declarado el músico cubano.

Brínguez y Sánchez supondrán un inicio de oro para la nueva edición del Festival Gothejazz, que continuará su programación el domingo 2 de noviembre con la Big Band del Casino Musical de Godella. En su actuación, rendirán tributo a Buddy Rich, una leyenda inmortal del jazz y uno de los bateristas más virtuosos e influyentes de todos los tiempos. En este homenaje vibrante y enérgico, la formación recrea el espíritu y la potencia de las grandes Big Bands, celebrando el talento, la pasión y la fuerza rítmica que definieron la carrera de Rich.

Las entradas para ambos conciertos se encuentran ya disponibles en taquillagodella.es para su adquisición. Una oportunidad única para homenajear y disfrutar de la calidad y sensibilidad de la música jazz de la mano de artistas que no dejan indiferente al público con sus creaciones y actuaciones.