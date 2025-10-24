Vaivén
Lazos entre ciudades tras la dana: Eva Sanz firma el libro de honor del Ayuntamiento de Cádiz
La alcaldesa de Benetússer ha viajado hasta la ciudad gaditana para agradecer la ayuda de la Policía Local los días posteriores a la catástrofe
La dana ha tejido lazos entre ciudades gracias a la solidaridad y la colaboración demostrada en los tiempos más difíciles. Es el caso entre Benetússer y Cádiz, unidas por la ayuda de la Policía Local gaditana en la recuperación del municipio de l'Horta Sud.
En este contexto, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha viajado hasta Cádiz para reunirse con su alcalde, Bruno García, y agradecer personalmente la ayuda prestada durante la tragedia.
Sanz ha acudido acompañada por el jefe de la Policía Local de Benetússer, Francisco José Márquez, quien participó en el encuentro junto a responsables de la Policía Local de Cádiz, en el marco de los actos del Día de la Policía Local celebrados en Cádiz.
Además, la alcaldesa ha firmado el libro de honor del Ayuntamiento de Cádiz, para sellar esta visita de agradecimiento "en los momentos más complicados después de la riada".
