Burjassot visibiliza el TDAH con una mesa informativa

El próximo lunes 27 de octubre se conmemora el Día Nacional del TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Para dar visibilidad a este trastorno y, a la par, a las y los niños que la padecen y al trabajo e implicación de sus familias, el Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Sanidad, dirigida por Isabel Mª Mora, ha recibido la visita de diferentes representantes de APNADAH, Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con TDAH, entidad con la que se va a colaborar en el municipio con una mesa informativa el mismo día 27.

Desde la asociación han mostrado el cartel de la campaña de 2025, que llega bajo el lema "TDAH, un trastorno real y crónico" y han agradecido que, un año más, Burjassot se sume a la realidad del TDAH dándole visibilidad y apoyando la causa. Apoyo que se materializará en la fachada del Consistorio que lucirá naranja, color representativo de este trastorno, el lunes 27 de octubre.

Conmemoración efeméride

Asimismo, tal y como se ha señalado, desde las 10 horas del mismo lunes la entidad pondrá una mesa informativa en la puerta del Ayuntamiento y, a lo largo de la mañana, se leerá también el manifiesto reivindicativo y conmemorativo de la efeméride.

"Burjassot sigue apoyando todo tipo de causas sociales, implicado en dar visibilidad a quien más lo necesita y apoyando las acciones informativas y reivindicativas de las entidades que trabajan por mejorar la vida de las personas".