El comercio de Torrent sale hoy a la calle para ofrecer sus productos

Con motivo de la celebración del Día del Comercio Local en la Comunitat Valenciana, el Ajuntament de Torrent, a través de IDEA’T, ha preparado una programación especial que combina formación, dinamización y participación ciudadana para poner en valor el comercio de proximidad. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destaca que «el comercio local es el alma de nuestra ciudad, genera empleo, da vida a nuestras calles y crea vínculos entre vecinos. Desde el ayuntamiento queremos seguir apoyando a nuestros comerciantes con acciones que fomenten la formación, la innovación y la cercanía con los clientes». Además, subraya que «iniciativas como ‘Comerç al Carrer’ muestran la fortaleza de nuestro tejido comercial y el espíritu emprendedor que caracteriza a Torrent».

Por su parte, la concejala de Comercio, Mercados y Empleo, Sandra Fas, señala que «queremos que el comercio de Torrent sea protagonista y que esta jornada sirva para reconocer su esfuerzo y su papel fundamental en la vida de nuestra ciudad».

Los actos arrancaron el pasado martes, 21 de octubre, en el Antic Mercat, que acogió una masterclass teatralizada sobre técnicas de venta y comunicación con los clientes. A través de pequeñas escenas de teatro, los asistentes aprendieron a mejorar la atención al cliente, generar confianza y conectar emocionalmente con el público en una experiencia amena y participativa.

El programa se retomará este 24 de octubre, las calles de Torrent se llenarán de color y ambiente con una nueva edición de ‘Comerç al Carrer’, una jornada de promoción en la que los comercios locales podrán sacar a la calle sus productos, ofrecer demostraciones, degustaciones o actividades creativas. El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad al comercio de proximidad y acercar sus productos y servicios al vecindario, convirtiendo Torrent en un gran escaparate al aire libre durante todo el día.

Durante la jornada se reconocerá el mejor montaje de ‘Comerç al Carrer’ entre los establecimientos participantes y, además, los clientes podrán participar en el sorteo de 15 premios de cien euros en formato Tarjeta +25, para realizar compras en los comercios adheridos.

Los asistentes dispondrán también de un ‘Pasaporte Digital del Comercio Local’, mediante el cual podrán registrar su visita a distintos comercios escaneando un código QR personalizado en cada establecimiento. Con cinco sellos digitales diferentes, podrán participar en el sorteo de los premios, que se celebrará el 27 de octubre y cuyos ganadores se anunciarán en las redes sociales de IDEA’T y del Ajuntament de Torrent.

Promoción digital y visibilidad

Para reforzar la difusión del evento, el Ajuntament de Torrent ha puesto en marcha una campaña de comunicación en redes sociales con el hashtag #ComerçTorrent2025, además de un mapa interactivo en la web municipal (www.torrent.es/ideat) con todos los comercios participantes.