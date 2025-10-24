Compromís Torrent pide que se convoque el Consell de Protecció Animal, sin actividad desde 2023

Compromís per Torrent ha denunciado que el Consell Municipal de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals del municipio de Torrent está congelado desde el año 2023 y exige al equipo de gobierno (PP y Vox) que lo reactive. Este órgano está vigente desde el 6 de junio de 2016. Entre sus funciones está la de canalizar la participación ciudadana, especialmente la proveniente de las asociaciones que defienden los derechos de los animales en el término municipal de Torrent, lo que implica que tiene que ser una institución activa de diálogo y consenso en materia de protección animal.

Este órgano permanece sin convocarse desde el 14 de noviembre de 2023, tal como denuncia Compromís. Esa fue la fecha en la cual se produjo la ultima convocatoria oficial; no obstante el acta de aquella reunión no se encuentra publicada, de hecho no hay publicada ninguna acta, tal y como denuncia Xavier Martí como portavoz del grupo municipal de Compromís-Podem-Esquerra Unida en el consistorio, que indica que el artículo 13 del reglamento de funcionamiento está claro y ordena su publicación en la web municipal.

Martí, ha explicado que se está "contraviniendo la práctica totalidad del Reglamento de Defensa de los Animales por parte de la Delegación Municipal dirigida por Vox, dado que no se está canalizando oficialmente la voz de todas las protectoras y asociaciones animalistas de Torrent, que son fundamentales para el impulso de campañas de cuidado de los animales, en especial las que implican activamente su protección ante los abusos y el maltrato, así como la información actualizada de los problemas detectados", considera.

"Desinformación, desidia" y homenaje a un torero

Además, el portavoz de la coalición valencianista y de izquierdas denuncia que el grado "de desinformación y desidia es tal que ni siquiera los responsables políticos son capaces de elaborar el informe anual obligatorio que debe recoge la situación de Torrent en materia de protección de los animales"

Martí critica duramente que "no es un problema de tiempo ni tampoco de recursos públicos, porque el responsable de la Delegación, el señor Calatayud, y su partido Vox, sí que dedican el dinero del ayuntamiento para lo que realmente les interesa, que son los toros, en referencia al homenaje público que el Ayuntamiento de Torrent patrocina a la memòria del torero Ricardo de Fabra, acto que sí está publicitado en la web municipal, a diferencia de la ausencia de cualquier noticia sobre el Consell de Protecció Animal", ha concluido.