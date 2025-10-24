Educación acepta un incremento de cinco millones para construir el IES La Sénia de Paiporta

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha aprobado un incremento de delegación en el IES La Sénia de Paiporta de 5.071.170,88 euros. Este centro educativo está incluido en el Plan Edificant. De este modo, el IES la Sénia de Paiporta contará para la reposición en su misma parcela de un presupuesto total de 16.383.043,12 euros.

El instituto, con capacidad para 1.110 alumnos, tendrá un perfil de 20 unidades de ESO, 6 unidades de bachillerato (de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales) y 7 de Ciclos Formativos con 14 unidades formativas, además de una cafetería.

Una vez firmado el incremento por el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, el Ayuntamiento de Paiporta deberá celebrar un pleno municipal para aceptar el incremento propuesto. Tras la firma de la Resolución por parte del conseller, podrán licitar la ejecución de las obras.

Estas obras ya estaban previstas antes de la dana, pero los estragos que causó la barrancada a las instalaciones educativas las hacen más urgentes todavía.