Educación acepta un incremento de cinco millones para construir el IES La Sénia de Paiporta
El ayuntamiento de este municipio debe celebrar un pleno para aceptar el incremento propuesto
La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha aprobado un incremento de delegación en el IES La Sénia de Paiporta de 5.071.170,88 euros. Este centro educativo está incluido en el Plan Edificant. De este modo, el IES la Sénia de Paiporta contará para la reposición en su misma parcela de un presupuesto total de 16.383.043,12 euros.
El instituto, con capacidad para 1.110 alumnos, tendrá un perfil de 20 unidades de ESO, 6 unidades de bachillerato (de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales) y 7 de Ciclos Formativos con 14 unidades formativas, además de una cafetería.
Una vez firmado el incremento por el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, el Ayuntamiento de Paiporta deberá celebrar un pleno municipal para aceptar el incremento propuesto. Tras la firma de la Resolución por parte del conseller, podrán licitar la ejecución de las obras.
Estas obras ya estaban previstas antes de la dana, pero los estragos que causó la barrancada a las instalaciones educativas las hacen más urgentes todavía.
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Argüeso, exsecretario autonómico, se revuelve contra la Generalitat y el director general de Medio Natural por 'no tener diligencia' el día de la dana
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El cantante de Zoo regresa para denunciar la gestión de la dana
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna