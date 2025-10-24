La escuela de adultos de Catarroja iniciará sus clases el 3 de noviembre

El Ayuntamiento de Catarroja ha informado a toda la comunidad educativa que las actividades formativas del Centro Municipal de Formación de Personas Adultas (CMFPA) se iniciarán el próximo lunes, 3 de noviembre de 2025, tanto en horario por la mañana como por la tarde. Después de las dificultades derivadas de los efectos de la dana y de la carencia temporal de espacios adecuados para el inicio del curso, se han habilitado diferentes instalaciones municipales y educativas para garantizar el desarrollo de las clases en condiciones de seguridad y accesibilidad.

Así, la distribución de los espacios para el presente curso se dividirá entre mañana y tarde. Por la mañana, las clases serán en las instalaciones de la biblioteca municipal, el Espai Jove y Apami. Por la tarde, las actividades lectivas tendrán lugar a las instalaciones de la IES Berenguer Dalmau.

Desde la Concejalía de Educación se ha trabajado para que, "aunque las ubicaciones actuales no sean ni las definitivas ni las más adecuadas, se pueda mantener la presencialidad de todas las formaciones. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Escuela de Adultos, no solo como espacio de formación y aprendizaje, sino también como espacio de convivencia, encuentro y socialización fundamental para nuestro municipio", explican desde el consistorio.

Futuras aulas prefabricadas

Paralelamente, se está trabajando porque antes de que finalice el curso se puedan instalar las aulas prefabricadas que acogerán temporalmente la actividad formativa mientras se lleva a cabo la reconstrucción del edificio original de la CMFPA. En este sentido, se está preparando la memoria técnica que hay que enviar al ministerio competente para solicitar su reconstrucción integral.

El Ayuntamiento de Catarroja quiere expresar su agradecimiento a todas las personas e instituciones que han colaborado en la búsqueda de soluciones, y sobre todo al equipo directivo y docente del CMFPA por su dedicación, esfuerzo y compromiso con la educación de personas adultas.