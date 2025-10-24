Paterna saca músculo de su potencial en la II Gala de Premios del comercio local

Paterna se vistió de gala, este pasado jueves 23 de octubre, para presumir del potencial, la calidad y el dinamismo de su comercio local. Tras el éxito de la primera edición, tuvo lugar la celebración de la II Gala de Premios, organizada por el Ayuntamiento de Paterna, a través del Área de Comercio, y que acogió el Gran Teatre. El objetivo de la iniciativa es reconocer la labor de los establecimientos de la ciudad en diferentes categorías.

La cita arrancó por todo lo alto con una actuación inspiradora a cargo del show humorístico «Doscapacitados», de la mano de Edu Lucky y el actor ganador de un Goya, José de Luna, conocido también como ‘Josete’, para abordar de manera valiente, con un toque de humor y sin prejuicios, la cuestión de la diversidad funcional en la sociedad.

En esta segunda edición, los comercios de proximidad de Paterna que han sido distinguidos entre los distintos finalistas de las cuatro categorías establecidas son: Concha Pinazo, en la categoría de ‘Mejor Iniciativa Comercial’;el Restaurante El Timón, en el apartado de ‘Hostelería’; la Carnicería Hermanos Bernabeu, en la modalidad de ‘Trayectoria Comercial’;y el centro Pilates Verónika Kovacs, como ‘Nuevo Comercio’.

Así, Concha Pinazo recibió el galardón por su apuesta innovadora en la creación de una canción inspirada en su negocio y haciendo uso de la Inteligencia Artificial (IA). El Restaurante El Timón fue premiado al ser reconocidos como los auténticos embajadores de la celebrada iniciativa municipal del «Esmorzaret paterner». Por su parte, a la Carnicería Hermanos Bernabeu se le concedió el galardón para ensalzar la perseverancia, el esfuerzo y la entrega del negocio para mantener esta actividad económica de generación en generación durante más de 86 años de tradición e historia del comercio local. Por último, Pilates Studio Verónika Kovacs obtuvo el reconocimiento al ser el único centro en Paterna dedicado exclusivamente al pilates con máquinas de última generación.

Reconocimiento extraordinario

Asimismo, la gala contaba también con un Premio Especial ‘Comercio de Paterna’, que recayó en la Clínica Andreu Dental. Su gerente, Ricardo Andreu, recogió el galardón de manos del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. La clínica ha sido todo un referente y garante de la salud bucodental de los paterneros y paterneras durante cerca de 40 años de actividad en la ciudad y, actualmente, dispone de once personas en plantilla.

El primer edil fue el encargado, además, de clausurar el acto. Durante su intervención, felicitó a los premiados y apeló a la figura de los autónomos y pequeños comerciantes de Paterna como «el verdadero corazón del sector», reconociéndoles durante su discurso que «detrás de cada persiana que se levanta cada mañana en nuestra ciudad hay esfuerzo personal, sacrificio familiar y una apuesta valiente por sacar adelante un proyecto propio».

Por su parte, el concejal de Comercio, Lucas Jodar, agradeció «la gran acogida de esta iniciativa municipal concebida para poner en valor a nuestro consolidado y atractivo comercio local por su cercanía, confianza y excelencia», al mismo tiempo que animó a los paterneros y paterneras a que sigan realizando sus compras en la ciudad.

La gala congregó a más de 300 personas entre el tejido comercial, asociativo y otras entidades de la ciudad, autónomos y emprendedores del sector además de sociedad civil en general. Asimismo, entre los asistentes, se contó con la presencia del alumnado del Grado de Dependencia del IES La Coma, así como de miembros de Afempes y del Patronato Intermunicipal Francisco Esteve.