Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales: "La ultraderecha criminalizó el trabajo de las entidades sociales tras la dana"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha reunido esta mañana con el Consejo de Trabajadoras Sociales en Sedaví para poder conocer de primera mano las últimas evaluaciones del trabajo que vienen realizando a lo largo de todo este año, ya que cuentan con una subvención específica del Ministerio de Derechos Sociales para poder brindar apoyo psicosocial a la población de las localidades afectadas por la dana, también a las entidades municipales y a las trabajadoras de los servicios sociales.

"Como resultado de esta experiencia, podremos profundizar en la elaboración de protocolos de actuación, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad social ante catástrofes, emergencias y todas las derivadas del cambio climático", ha expresado Bustinduy. Además, el ministro ha afirmado que, durante esta jornada, va a poder hacer seguimiento de los proyectos que más de 70 organizaciones de la sociedad civil y del Tercer Sector siguen haciendo en la provincia de Valencia en 78 municipios "abarcando un trabajo inmenso que va desde el apoyo al restablecimiento del tejido comunitario, a la reconstrucción de infraestructuras, al apoyo psicosocial". "También hemos contribuido con más de 40 millones de euros al refuerzo de los servicios sociales en 62 municipios de esta provincia", ha añadido.

Visita protectora animal

Pablo Bustinduy ha explicado la contribución del ministerio con la reconstrucción de infraestructuras de protectoras de animales que se vieron seriamente afectadas por la dana, con una dotación de casi 400.000 euros, mientras ha visitado una de las protectoras beneficiarias, en Sedaví. "Todo este trabajo sigue en curso y va a seguir, como dijo el gobierno, durante todo el tiempo que sea necesario y con todos los recursos que sean necesarios", ha reivindicado.

Por otra parte, el ministro ha aprovechado la cita para hacer una reflexión a favor del papel de las entidades sociales durante la recuperación tras la dana, y en contra de los bulos de la ultraderecha: "Hace casi un año fuimos testigos de una operación diseñada por parte de sectores de la ultraderecha para criminalizar y señalar a las organizaciones sociales que estaban sobre el terreno, trabajando junto al pueblo valenciano para reconstruir la vida después de la dana. Hoy, un año después, esa gente estará sembrando el odio en otra parte, pero quienes sí están aquí todavía son las organizaciones sociales. Y el Gobierno también está aquí cumpliendo su compromiso".