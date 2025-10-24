La Peña Ciclista de Torrent planea un "desafío solidario" con los pueblos afectados por la dana

La Peña Ciclista de Torrent planea llevar a cabo un evento solidario con los pueblos y las personas afectadas por la dana del 29 de octubre. El desafío consistiría en un recorrido de aproximadamente 240km y comenzaría en Paiporta hasta la zona de Utiel y Requena. La idea es que pase por la mayor cantidad posible de localidades que sufrieron las consecuencias del desastre y tenga un recorrido circular, terminando por tanto en la misma población.

El presidente de la peña asegura que es un verdadero "desafío" en cuanto a lo meramente deportivo, lo que incentiva a ciclistas profesionales y más experimentados a coger con más ganas aún el reto. El proyecto todavía está cogiendo forma y no hay muchas confirmaciones, pero según ha podido saber este periódico se espera que tenga lugar el 16 de mayo de 2026. La campaña de inscripciones se estima para final de año.

La recaudación vendrá de las inscripciones, de donaciones voluntarias o, por ejemplo, comprando el maillot diseñado específicamente para este evento que tendrá inscrito el nombre de todas las poblaciones afectadas. La participación estará abierta para todos los públicos y no será necesario hacer el recorrido entero.

Todo el dinero que se obtenga por estas vías irá destinado a asociaciones que proporcionen ayuda a gente vulnerable tras los efectos de la dana. La peña decidirá junto a otras de los pueblos cercanos el destinatario de la donación, exigiendo como requisito indispensable total transparencia a la hora de invertirla.

El recorrido, a falta de algunos trámites, se espera que pase por las siguientes localizaciones en el orden de la marcha según ha podido saber el diario: