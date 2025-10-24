La plataforma por la sanidad pública vuelve a cargar contra "el precario" servicio del departamento de Manises

La Plataforma en Defensa de una Sanidad Pública y de Calidad del Departamento de Salud de Manises salió ayer a la calle una vez más por lo que consideran que son "precarios y penosos servicios sanitarios" que reciben en el departamento.

Durante la protesta, la plataforma denunció que "tras muchos meses solicitándole una reunión a la Gerente de este Departamento de Salud, por fin conseguimos que aceptara reunirse con nosotros el 23 de septiembre, aunque pocos días después canceló el encuentro". El motivo que alegó la conselleria era una nueva normativa aprobada por la Generalitat Valenciana, pero para la plataforma, la realidad es otra. "La suspensión de la reunión responde a que durante estos años no han mejorado los servicios sanitarios y no querían oír las largas listas de espera que genera su mala gestión, ni tampoco que faltan las inversiones prometidas".

En este sentido, el colectivo ciudadano se pregunta dónde han invertido los 1,4 millones prometidos por el conseller o los 11,8 millones que la Unión Europea destinó para la sanidad valenciana. También mencionan la falta de dinero invertido en construir un nuevo centro de salud en Riba-roja que presupuestaron en 2022 o los tres millones de euros para la reforma y ampliación del centro de especialidades de Buñol.

Por otra parte, la plataforma denuncia públicamente los desperfectos en el mobiliario y resto de instalaciones del Hospital de Manises y lamenta que las citas con el médico de cabecera se prolongan más de 15 días. "No han instalado un ecógrafo en todos y cada uno de nuestros centros de salud, no sabemos dónde están los 341 equipos de cirugía menor, los 203 ecografos, los 178 retinógrafos, los 332 electrocardiogramas y las 830 cámaras y dermatoscopios que prometieron en el año 2023 y que iban a ser comprados para ser instalados en los ambulatorios".

La plataforma en defensa de la sanidad pública también lamenta que no se les haya explicado lo que publicaron varios medios de comunicación (entre ellos Levante-EMV), sobre la deuda de 246 millones que tiene contraída la empresa concesionaria del departamento de salud con la conselleria de Sanidad y que intentó suspender, aunque el TSJ se lo impidió.

Deuda con Sanidad y falta de mamógrafos

"Sanitas tiene una deuda con los más de 200.000 ciudadanos que formamos este departamento y consideramos que hay que ser muy sinvergüenzas para pedir que te suspendan la deuda de 246 millones cuando has obtenido unos beneficios de 148 millones durante el contrato, es decir, 9,8 millones por año de beneficios y mientras los pacientes de este hospital hemos sufrido las camas rotas en la habitaciones, centros de salud deteriorados, la falta de médicos y resto de personal sanitario, sin inversiones en infraestructuras o lo que es lo mismo, mientras se llenaban los bolsillos de euros nuestra salud les ha importado un carajo", dicen tajantes desde la plataforma.

Durante la concentración de ayer, la plataforma también denunció que en este departamento son "más de 2.000 mujeres mayores de 45 años las que no han sido llamadas para hacerles la mamografía" y "solo existe un mamógrafo nuevo ubicado en el Hospital Militar y el resto están obsoletos". En opinión de este colectivo social, los recortes en el sistema sanitario actual "están convirtiendo los cribados de las mamografías en un negocio para las empresas privadas, dado que obliga a muchas mujeres para salir de dudas hacérsela pagando entre 45 y 130 euros".