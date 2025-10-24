Quart obtiene la autorización para reanudar las obras en la Cisterna y la plaza de la Iglesia tras medio año de espera

Han pasado 20 meses desde que las máquinas empezaron a excavar en la plaza de la Iglesia de Quart de Poblet, uno de los lugares más emblemáticos de la localidad de l'Horta Sud, que decidió realizar una gran inversión para rehabilitar este espacio junto a de la Cisterna Medieval, un depósito de agua histórico que fue declarado Bien de Interés Cultural. Y aunque el periodo de ejecución de las obras estaba prevista para un año con un presupuesto de 761.000 euros, que más tarde se tuvo que ampliar en 600.000 euros por la actualización de precios, el hallazgo de unos restos arqueológicos obligaron a paralizar la obra hasta que fueran examinados y determinados su valor.

Eso fue el pasado mes de mayo, y desde entonces el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha estado esperando el permiso de la Dirección General de Patrimonio para poder avanzar en la reconstrucción de uno de los enclaves urbanos más destacado del municipio. Autorización que por fin ha llegado, tal y como han confirmado desde el gobierno local dirigido por la alcaldesa Cristina Mora, quien ha querido poner de relieve “la excesiva demora en la concesión de la autorización por parte de la Conselleria de Cultura, una dilación que ha frenado injustificadamente un proyecto fundamental para el municipio”. Aun así, recalca, “ni los obstáculos administrativos ni la falta de agilidad de otras administraciones han debilitado la firme voluntad del Ayuntamiento de actuar en defensa del patrimonio común, en beneficio de toda la ciudadanía”.

Y es que esta resolución llega tras casi medio año de revisión administrativa. Los arqueólogos responsables del seguimiento del proyecto entregaron el pasado mes de mayo los informes técnicos que incluían la Adenda Complementaria al Proyecto de intervención en la zona, cuya valoración ha permitido desbloquear la continuación de las obras.

La resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural es indispensable, pues autoriza tanto la intervención arquitectónica como la arqueológica, tras los informes favorables emitidos por los servicios técnicos competentes. Además, en materia arqueológica, se contempla un estricto control durante las obras, estableciendo que cualquier hallazgo relevante deberá ser documentado y comunicado inmediatamente al Servicio Territorial de Cultura de Valencia. Asimismo, los materiales arqueológicos que pudieran encontrarse serán depositados en el Museu Municipal de Ceràmica de Paterna.

Recreación de la plaza de la Iglesia. / A.Q.P.

Es por eso que Cristina Mora ha recibido con satisfacción esta esperada resolución, y ha querido destacar “el esfuerzo constante del ayuntamiento por preservar y poner en valor el patrimonio histórico del municipio”. En palabras de la primera edil, “la restauración de la Cisterna y la recuperación de su entorno urbano suponen una oportunidad para reforzar la identidad cultural de Quart de Poblet, a la vez que se revitaliza el casco antiguo con un espacio que combina historia, cultura y convivencia ciudadana”.

Proyecto integral de recuperación patrimonial

La actuación forma parte del Proyecto Global de Intervención en la Cisterna y entorno de la Plaza de la Iglesia impulsado por el Ayuntamiento de Quart de Poblet en colaboración con un equipo de arquitectos y arqueólogos profesionales.

El objetivo del proyecto es recuperar este espacio singular, situado en pleno casco histórico, poniendo en valor la antigua Cisterna —una construcción hidráulica subterránea de gran relevancia que data de época moderna— y su relación con el entorno urbano de la plaza, corazón histórico de la localidad.

Imagen de la posición del équido hallado en las excavaciones de la plaza de la iglesia. / Antonio Gomez Valenzuela

La intervención incluye actuaciones de consolidación estructural, mejora de la accesibilidad, adecuación de los espacios para su visita pública y señalización interpretativa, así como la integración paisajística de la plaza como espacio cultural y de encuentro ciudadano.

Hallazgos que narran el origen de Quart de Poblet

Hay que recordar que los trabajos de intervención arqueológica han permitido hallar una serie de objetos cerámicos, restos orgánicos y abundante presencia de materiales constructivos de época romana y árabe que podrían estar indicando la presencia de estructuras y asentamientos próximos en dicha zona, que fueron desmontados y abocados a determinadas fosas en siglos posteriores, así como destinados a otro tipo de construcciones.

El hallazgo más significativo es, sin duda, el de un équido híbrido de corta edad cuyos restos óseos se encontraron en una de dichas fosas, colocado en una posición que ha llamado la atención de los arqueólogos del IVCR+i Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, organismo al frente de la investigación.

Asimismo, la mayoría de los materiales cerámicos documentados hacen referencia a los empleados en obras de ingeniería o arquitectura como pequeños ladrillos formando arquillos, así como piezas destinadas a la construcción de tejados que corroboran el pasado romano de Quart de Poblet.

Contexto histórico y valor cultural

La Cisterna de Quart de Poblet fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento mediante Orden de 1 de junio de 1981. Se trata de una infraestructura hidráulica que, durante siglos, garantizó el abastecimiento de agua al núcleo urbano. Su emplazamiento, junto a la iglesia parroquial, conforma uno de los conjuntos más emblemáticos del patrimonio histórico-artístico del municipio.

La restauración permitirá no solo conservar su estructura original, sino también hacerla accesible a la ciudadanía, mediante un proyecto museográfico que convertirá la Cisterna en un espacio accesible, dotado de recursos que expliquen y permitan la comprensión de su valor histórico y tecnológico.

Esta actuación se enmarca dentro del compromiso del Ayuntamiento de Quart de Poblet con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio cultural, entendidos como ejes estratégicos para el desarrollo urbano. La recuperación de la Cisterna y su entorno busca equilibrar la preservación de los valores históricos.