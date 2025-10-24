Santiago Posteguillo presentará “Los tres mundos” en la Fira del Llibre de Torrent

Torrent dio en la tarde de ayer el pistoletazo de salida a su 52ª Fira del Llibre, con una tarde repleta de actividades literarias, música, firmas de autores y un ambiente festivo en la Plaza de la Unió Musical, donde se congregaron cientos de vecinos, lectores y familias.

El acto de apertura estuvo presidido por la alcaldesa Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, y miembros del equipo de gobierno. La jornada comenzó con una gran chocolatada popular, seguida de la tertulia y firma conjunta de los primeros autores invitados -Javier Celada, Carlos Crespo, David Lorca, Ana Isabel Martínez y Aurora Rúa-, que inauguraron la serie de encuentros literarios. La tarde concluyó con el musical “La Bella y la Bestia”, que llenó la plaza de público familiar y aplausos.

La alcaldesa Amparo Folgado destacó durante la inauguración que “Torrent vuelve a convertirse en una gran librería al aire libre, un lugar donde los libros nos unen y la cultura sale a la calle. Es un orgullo ver cómo la Fira del Llibre crece cada año y cómo los torrentinos la sienten como suya”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, subrayó que “esta feria refleja el dinamismo cultural de Torrent, su amor por la lectura y su compromiso con los autores. Hemos preparado un programa para todos los públicos, desde los escolares hasta los más apasionados lectores”.

Día de la narrativa actual y del público juvenil

La jornada de hoy viernes, 24 de octubre, continúa con un completo programa centrado en la literatura actual y los jóvenes lectores.

Por la mañana, los escolares serán protagonistas con “Contes per a tu”, lectura pública a cargo del alumnado del CEIP Sant Pasqual, y el recital en homenaje a la escritora valenciana Maria Beneyto, organizado por el Círculo Poético Arcilla del Aire y estudiantes del IES La Marxadella.

Por la tarde, la plaza se llenará de público con dos de las citas más esperadas. A las 17.15 horas, entrevista y firma con Cherry Chic, autora de “Todos los deseos que escribí sin ti”; a las 18 horas, turno de Eloy Moreno, que presentará ““El nuevo viaje de El Principito”“. Ambos encuentros estarán conducidos por la comunicadora Sènia MT.

El programa se completará con el taller de cómic “Creación de personajes monstruosos” (Mos Teatre) y el taller Booktuber, dirigido a jóvenes interesados en crear contenido literario digital.

Avance del fin de semana

El sábado 25 de octubre será la jornada central de la Fira, con la presencia de autoras como Rosa Ribas, Emi Zanón, Francisco Pascual y Julio César Cano, junto a cuentacuentos, talleres y actividades familiares.

La tarde estará dedicada al 60º aniversario de J.K. Rowling, con una programación mágica inspirada en Harry Potter: teatro, talleres de varitas, mandrágoras y un gran photocall de Hogwarts que convertirá la plaza en un mundo de fantasía.

Broche final con Santiago Posteguillo

El domingo 26 de octubre pondrá el broche final con una mañana de poesía y, por la tarde, las esperadas presentaciones de Santiago Posteguillo, que estrenará “Los tres mundos”, y Begoña Valero con “La venganza de los templarios”, antes del acto de clausura oficial.

Esta edición, además, coincide con la conmemoración del 75º aniversario de las Bibliotecas Públicas Municipales de Torrent (1950-2025) y el 40º aniversario de la Casa de la Cultura de Torrent (1985-2025).

El ayuntamiento recuerda que todas las actividades serán gratuitas y que la Fira permanecerá abierta del 23 al 26 de octubre, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. La programación completa puede consultarse a través de la web municipal y en la cuenta oficial de Instagram @bpmtorrent.

Durante el sábado 25 de octubre se ofrecerán promociones especiales, beneficiándose los visitantes de un 10 % de descuento en la compra de libros dentro de la 52º Fira del Llibre de Torrent. Así como, al cierre de casetas, cada día, se realizará un sorteo de libros entre los participantes, para poder participar, es muy fácil, con la compra de libros se entregará un boleto que hay que rellenar y depositar en la urna de la caseta de organización.