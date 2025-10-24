Torrent comprará por 1,4 millones terrenos afectados por la dana

El Ayuntamiento de Torrent ha aprobado por unanimidad, en el pleno celebrado esta tarde, la segunda modificación de créditos extraordinaria destinada a financiar nuevas actuaciones, con una inversión total de 2.015.685,46 euros, con los votos a favor de PP, VOX, PSOE, Compromís y del concejal no adscrito. Esta medida permitirá seguir avanzando en la recuperación de las zonas afectadas por la barrancada de octubre de 2024 y reforzar los servicios municipales más demandados durante la emergencia.

Tras la aprobación de la primera modificación de inversiones financieramente sostenibles (IFS), todos los grupos políticos del Ayuntamiento acordaron trabajar conjuntamente para debatir y consensuar las nuevas inversiones incluidas en esta segunda remesa.

Además, las formaciones renunciaron al plazo reglamentario de cinco días para presentar alegaciones a la propuesta, con el fin de agilizar su tramitación y permitir su presentación y posterior aprobación inmediata en el pleno, garantizando así una respuesta más rápida a las necesidades derivadas de la dana.

La modificación, financiada con cargo al remanente de tesorería de 2024, se enmarca en las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno de España a través del Real Decreto-Ley 6/2024, que autoriza a los municipios damnificados por la DANA a destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles vinculadas a la reconstrucción. Con esta segunda remesa, Torrent continúa utilizando de forma responsable los recursos generados gracias a su buena gestión económica.

Principales inversiones aprobadas

El nuevo paquete de inversiones incluye cinco actuaciones esenciales:

1. Compra de parcelas afectadas por la DANA - 1.430.635,46 €

Destinada a la adquisición de terrenos dañados por el temporal, con el objetivo de garantizar la seguridad, la recuperación urbana y la reordenación del territorio en las zonas más afectadas.

2. Compra de parcela para la nueva escuela infantil y viviendas - 450.000 €

Permitirá disponer del suelo necesario para construir una nueva escuela infantil en sustitución de la arrasada en la zona de Mare de Déu de Fàtima, financiada por la Diputación de Huesca, así como futuras viviendas en el entorno del centro educativo. La inversión da continuidad al compromiso del consistorio con la infancia y la regeneración de barrios.

3. Demoliciones previas para la ejecución de la nueva escuela infantil - 50.000 €

Se actuará en las calles Malvarrosa, Xenillet y Joan XXIII, donde se eliminarán edificaciones deterioradas para preparar el solar donde se ubicará el nuevo centro educativo.

4. Vehículo para la Brigada de Obras - 42.350 €

Tras la DANA, la brigada municipal ha asumido un importante aumento de trabajos de reparación y mantenimiento. Con esta incorporación, el personal contará con nuevos medios que mejorarán su capacidad operativa y su seguridad.

5. Vehículo para Protección Civil - 42.700 €

Los voluntarios de Protección Civil fueron pieza clave en la emergencia. Este nuevo vehículo reforzará su capacidad de respuesta ante emergencias y actuaciones preventivas, asegurando la renovación del parque móvil dañado por el temporal.

Objetivos de estabilidad

La alcaldesa, Amparo Folgado ha explicado que esta modificación “permite continuar destinando el superávit municipal a actuaciones útiles, necesarias y vinculadas directamente a la recuperación de Torrent”. Folgado ha destacado que “las cuentas municipales reflejan el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y el buen uso del dinero público, permitiendo que cada euro de superávit se traduzca en mejoras reales para la ciudad y sus vecinos”.

Pleno de Torrent donde han aprobado este viernes la modificación de crédito / L-EMV

Por su parte, la concejala de Hacienda, Sonia Roca ha subrayado que “estas inversiones no solo reparan los daños de la DANA, sino que modernizan la ciudad y la preparan para el futuro, con infraestructuras más seguras, resilientes y sostenibles”. La alcaldesa Amparo Folgado agradeció el respaldo unánime de todos los grupos políticos, destacando que “la unidad institucional en estas iniciativas del gobierno es clave para salir adelante tras una de las peores catástrofes de su historia”.