Todas las Policías de l'Horta Sud ya están conectadas en un solo canal

Los 19 retenes de Policía Local de l’Horta Sud con sus correspondientes plantillas ya utilizan, desde hace pocos días y por primera vez en la historia, un mismo canal de comunicación y transmisiones, lo que es una herramienta fundamental para avanzar en la coordinación. Esta es una de las primeras medidas que se deriva de la puesta en marcha del Consejo Comarcal de Coordinación Policial, creado en julio de 2024 en el seno de la Mancomunitat de l’Horta Sud.

La necesidad de unificar sistemas de transmisión fue una de las primeras demandas que las jefaturas de Policía Local manifestaron en todas las reuniones preparatorias a la aprobación de este órgano, que depende de la comisión informativa de Régimen Interior, Hacienda y Especial de Cuentas de la Mancomunitat. De hecho, en el reglamento del Consejo, aprobado días antes de la dana, se acordó constituir un grupo de trabajo específico en esta materia.

El primer paso que se ha conseguido es el establecimiento de un canal común para todos los retenes. Este sistema ha sido posible porque, a lo largo de los últimos meses, todos los ayuntamientos que tienen Policía Local (19 de los 20 de la comarca, ya que Llocnou de la Corona no dispone de departamento) se han incorporado a la red digital Comdes de la Generalitat Valenciana utilizando los equipos que ya tenían.

Una agente usando el canal de transmisión. / MHS

En este sistema existían dos canales, uno para l’Horta Sud y otro para la subdivisión alegal l’Horta Oest, por lo que se solicitó que se unificaran, de forma que los 19 pueblos están en el primero. También se ha establecido un segundo canal (Horta Sud 2), como es la práctica habitual en esta red, como subsidiario. Según las jefaturas de Policía Local que se han encargado de este asunto, la red ofrece garantías porque “no dejó de funcionar ni en el apagón”.

“Esta primera acción es la base para avanzar en la coordinación policial y, además, en los primeros días de funcionamiento de forma piloto, ya ha permitido hacer seguimiento conjunto de algunos robos en los que los autores se han dado a la fuga. En caso de actos de gran concurrencia donde se puedan producir incidentes o bien de emergencias, estos canales serán vitales”, explica el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes.

Coordinación entre Policías Locales de l'Horta Sud. / MHS

Este canal se utilizará por las Policías Locales para transmitir mensajes relevantes que involucren a más de un municipio, relacionados con la seguridad, las emergencias y otros, lo que permitirá seguir la evolución en tiempo real. “Puede ser un incendio que se propague de un municipio a otro, un robo en el que el vehículo se da a la fuga y llega a otro término municipal o una catástrofe como ha sido la dana”, explican las jefaturas.

Funcionamiento del Consejo

Por otra parte, en los primeros días de noviembre, se aprobará la creación de los cuatro grupos de trabajo que tendrá el Consejo Comarcal de Coordinación Policial. Además de la comisión de “Telecomunicaciones y sistemas de información”, en el reglamento figuran la de “Emergencias, Protección Civil y actos de pública concurrencia” y la de “Procedimientos y protocolos de actuación, y prestación de servicios comunes”. Asimismo, se va a constituir una específica de “Seguridad vial y movilidad sostenible urbana”.