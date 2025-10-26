Un abrazo en forma de cadena humana en el aniversario de la riada

Un emotivo abrazo para las familias de las víctimas mortales de la dana y una muestra de que el apoyo ciudadano a todas las personas afectadas sigue tan vivo como el primer día, a punto de cumplirse el primer aniversario de la riada que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024. La gran cadena humana que se ha formado esta tarde a ambos lados de la rambla del Poyo en Paiporta ha vuelto a demostrar la solidaridad y la resiliencia de los vecinos y vecinas de los municipios afectados.

Decenas de personas han encendido su vela y la han colocado a lo largo del cauce para recordar a los fallecidos y fallecidas durante una de las mayores tragedias que ha vivido la Comunitat Valenciana, para las que se ha guardado un minuto de silencio que se ha roto con el aplauso de todos los asistentes. Para muchos, ha sido imposible contener las lágrimas. “Todavía sentimos abandono por parte de todas las administraciones, frustración y mucho trauma e indignación”, ha reconocido Gema, vecina de Paiporta.

El acto, convocado por Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana y Riada de Recursos Solidarios, ha servido para “recordar, acompañar y reconocer a quienes lo perdieron todo, a las familias que siguen reconstruyendo sus vidas y a todas las personas voluntarias que estuvieron allí cuando más hacía falta”, han apuntado desde la organización. La voz de Txua y su canción “Ángeles del barro”, dedicada al voluntariado y a las víctimas, ha concluido el homenaje.