Benetússer premia con más de 2.000 regalos las compras por el Día del Comercio Local

El Ayuntamiento de Benetússer, a través de su área de Desarrollo Local, puso en marcha el pasado fin de semana una campaña de promoción del comercio local premiando a los clientes y clientas que realizaron compras de productos y servicios en una cincuentena de establecimientos. Así, en el Día del Comercio Local, celebrado el pasado sábado, el consistorio montó una carpa en la plaza del Ayuntamiento para hacer la entrega de más de 2.000 premios entre la ciudadanía que previamente había realizado compras superiores a 10 euros los días 24 y 25 de octubre. De este modo, centenares de neveras portátiles, bolsas de tela, camisetas, parasoles, agendas y bolsas de la compra fueron repartidas entre la clientela que apoyó con sus adquisiciones al comercio de proximidad que quiso formar parte de la iniciativa municipal.

“Un año más hemos celebrado la fiesta del comercio local fomentando el apoyo a nuestro comercio y hostelería con premios directos para los vecinos y vecinas que han realizado gasto en los establecimientos de proximidad”, informa el concejal de Desarrollo Local, Emilio Cano Arteaga.

La jornada del sábado se completó con un cóctel organizado por la Associació de Comerç i Hostaleria de Benetússer en el Mercado Municipal al que no faltó la alcaldesa de la localidad Eva Sanz Portero acompañada de otros miembros de la corporación municipal.