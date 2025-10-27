Burjassot conmemora el Día Nacional del TDAH junto a la asociación APNADAH
Un año más, las personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), junto a familiares, profesionales y asociaciones se reúnen en el día de hoy, 27 de octubre, para seguir reivindicando sus derechos y necesidades en educación, sanidad y acceso al mundo laboral.
Con la voluntad de seguir prestando apoyo y visibilidad a las personas con TDAH y a su entorno, el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la concejalía de Sanidad que dirige Isabel Mª Mora, ha vuelto a recibir a APNADAH (Asociación de Padres para Niños y Adolescentes con Déficit de Atención e Hiperactividad). La entidad ha instalado una mesa informativa a las puertas del Consistorio y, entorno a las 12.00 h, se ha procedido a la lectura del Manifiesto por el Día Nacional del TDAH. La presidenta de APNADAH, Concha Serrano ha iniciado la lectura del texto a la que también se han sumado diferentes concejalas y concejales de la corporación.
En el texto, APNADAH ha resaltado que la entidad “lucha y reivindica, desde hace más de 25 años, por todas las necesidades que precisa el colectivo en ámbitos como el escolar, el sanitario y el laboral. Se ha alcanzado visibilidad y normalización del TDAH como un trastorno como muchas potencialidades, pero también con fracasos si la ayuda no llega”. Asimismo, el manifiesto ha recalcado que “el TDAH es un trastorno real y crónico y el colectivo continua precisando el reconocimiento y los recursos pertinentes de las administraciones para conseguir la plena inclusión del TDAH en la sociedad”.
