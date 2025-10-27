Burjassot reconoce a dos comercios históricos del pueblo

Tarde muy especial la vivida el pasado viernes en Burjassot cuando, el ayuntamiento de la localidad hacía entrega de los galardones a los comercios históricos del municipio; galardones que este año han sido para Gráficas Pelufo y Pinturas Morán.

La entrega de los reconocimientos, de manos del alcalde de Burjassot, Rafa García, y de la propia concejala de Mercados, Rosa Coca, tuvo lugar en la Casa de Cultura del municipio y, en la misma, los comercios homenajeados estuvieron acompañados de sus familiares y amigos que no quisieron perderse una tarde tan especial para todas y todos. Tarde en la que también se conmemoraba el Día del Comercio Local que se celebraba un día más tarde, el sábado 25 de octubre.

Gráficas Pelufo (1966–2025) y Pinturas Morán (1969–2025), son dos empresas familiares que, como tantas otras, forman parte de la identidad comercial de Burjassot por su continuidad y servicio. Empresas que han visto cómo su esfuerzo, dedicación y trabajo, como ellos mismos señalaron, les ha llevado a seguir ofreciendo sus mejores servicios a la ciudadanía de Burjassot hasta la actualidad.

Una exposición con imágenes históricas

Hasta el próximo viernes 31 de octubre se puede visitar en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura la muestra que, a través de imágenes históricas y actuales de ambos comercios, muestra su evolución y cómo el paso de los años les ha llevado a perfeccionarse y adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 9.00 a 20.45 horas.

Actuación de Ramonets por Halloween

Por otra parte, el consistorio prepara el plan festivo para Halloween. La tarde del viernes 31 de octubre comenzará a las 18.30 horas en la Plaza de la Concordia donde dará inicio el desfile de Halloween que pasará también por la Carretera de Llíria hasta llegar al Mercado Municipal l’Almara. Este será el punto de encuentro para el resto de actividades de la tarde noche ya que, a las 19.30 horas, de la mano de Codemer, la Asociación de comercios del Mercado Municipal l’Almara, sonará el rock más actual, en este caso, en al aparcamiento de Las Palmeras, justo al lado del mercado.

Codemer da la oportunidad, a pequeños y mayores de disfrutar gratuitamente del concierto de Ramonets, la banda de rock en valenciano orientada al público familiar que acerca este estilo de música a las niñas y los niños para que disfruten y, además, aprendan a lo largo de la actuación aspectos relacionados con el rock.

Tras el concierto, sobre las 20.00 horas, dará comienzo una nueva Nit al Mercat en la que los puestos del mercado ofrecerán sus mejores productos cocinados al momento para deleite de todos los presentes y a precios populares. Una noche terrorífica en la que las viandas más ricas se podrán probar en cada uno de los puestos dedicados a la alimentación del Mercado Municipal l’Almara.