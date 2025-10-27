El centro de salud de Catarroja estará "a pleno rendimiento" antes del verano de 2026

El 27 de noviembre de 2019 empezaron las obras de ampliación del reivindicado centro de salud de Catarroja, con una inversión del Govern del Botánic de 5 millones de euros, con el objetivo de convertirse en el centro de salud más grande de la Comunitat Valenciana. La entonces consellera de Sanidad Ana Barceló aseguraba que la ampliación del ambulatorio estaría listo en verano de 2021. Sin embargo, esta primera fase no se recepcionó hasta 2023. Ahora, el conseller marciano Gómez (PP) ha asegurado que tras la segunda fase, que se centra en la reforma de las instalaciones antiguas, se espera que el ambulatorio pueda estar a pleno rendimiento antes del verano de 2026, una fecha inimaginable cuando se puso la primera piedra.

La conselleria de Sanidad ha recepcionado este lunes, seis años después de empezar los trabajos, la segunda fase de las obras de rehabilitación y reforma del centro de salud de Catarroja, unas actuaciones que, junto a la obra de ampliación del centro, estaban en marcha antes de las inundaciones del pasado año, las últimas de las causas que alargaron su reapertura. Precisamente en 2022 se tuvo que realizar una modificación de 500.000 euros del presupuesto para poder ejecutar unas mejoras en materia de seguridad, que consistían en la ubicación de un muro de contención en el recinto para evitar los accesos de agua al mismo en las épocas de muchas lluvias.

No se esperaba que se inundara el municipio tras desbordarse el barranco el pasado 29 de octubre, afectando gravemente las instalaciones sanitarias ya reformadas.

De hecho, los cinco millones iniciales, se convirtieron en más de ocho millones de euros en la reforma y ampliación del centro, además de dos millones en las obras de reparación y equipamiento tras los daños ocasionados por las inundaciones en esta infraestructura.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha desplazado al centro de salud de Catarroja para conocer de primera mano las actuaciones y ha destacado que “una vez finalicen las obras por completo, el centro de salud de Catarroja se convertirá en uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana, lo que permitirá ofrecer a los ciudadanos de este municipio la atención sanitaria que merecen, ya que va a estar dotado de un programa asistencial muy completo”.

Visita del conseller Marciano Gómez al centor ed slaud de Catarroja. / GVA

Asimismo, el titular de Sanidad ha subrayado que “en los próximos días se va a iniciar la ocupación del 50 % del edificio antiguo en aquellos espacios en los que ya ha finalizado la reforma, que representa alrededor de 1.500 m2 y está planificado iniciar el equipamiento para la puesta en marcha de los servicios”.

Con esta ocupación se recuperan nuevos espacios y se mejora en accesibilidad, lo que permite iniciar el desmontaje de la rampa exterior provisional existente. Además, cuando se equipe en su totalidad y se realice el traslado de todos los profesionales dejarán de utilizarse las unidades modulares.

Según ha indicado el conseller “la previsión es que para estas navidades ya esté equipado y antes del próximo mes de marzo se entregue el 50 % restante del edificio, cuya reforma ya habrá finalizado”.

Obras de ampliación y reforma

Cabe señalar que las obras de ampliación y reforma comenzaron en 2019 y consisten en la ampliación del centro, que ya está finalizada y en funcionamiento, y ha permitido incrementar la superficie en más de 2.300 m2. Y por otro lado, se está llevando a cabo la reforma y rehabilitación de la parte correspondiente al edificio antiguo, que dispone de una superficie de más de 3.200 m2.

Todas estas actuaciones se están ejecutando con el edificio en funcionamiento, lo que ha requerido la adopción de medidas específicas para compatibilizar los trabajos con la adecuada prestación asistencial.

Maqueta del reformaod centor de salud de Catarroja. / GVA

En estos momentos, han finalizado las actuaciones en la zona sur de la planta baja, primera y segunda planta del edificio antiguo y la previsión es que en cuatro meses finalice el resto. En concreto, desde este lunes 27 de octubre va a comenzar la ocupación de los espacios correspondientes a los servicios de Radiología, Extracciones, salas de tratamientos, consultas de Medicina y Enfermería, intervenciones grupales, Psiquiatría, Psicología y Trabajo Social.

Además, este centro fue uno de los más afectados a causa de las inundaciones del 29 de octubre, por lo que la Conselleria de Sanidad tuvo que realizar una inversión adicional de 2 millones de euros para llevar a cabo obras de reparación.

Según ha indicado el conseller “el objetivo es que antes del verano de 2026 este centro de salud esté ya a pleno rendimiento, de manera que los casi 30.000 pacientes asignados a este centro se beneficiarán de unas instalaciones modernas y dotadas con el mejor equipamiento”.

Punto de atención continuada 24 horas

El centro, una vez completada la renovación integral, contará con un programa funcional que contempla una base para ambulancia de Soporte Vital Básico, servicios de Radiología, Área de Salud Mental con consultas de psiquiatría de adultos y consultas de psicología infantil, y una amplia dotación asistencial como 14 consultas de medicina general y 8 de enfermería y 5 consultas médicas pediátricas.

También se prevén zonas específicas para Rehabilitación, Odontología, Área Maternal y Salud Pública, así como sala de extracciones, zona de análisis y el Punto de Atención Continuada las 24 horas.