Una comarca unida por la catastrófica riada

Era la imagen. A dos días de cumplirse el primer aniversario de la catastrófica dana, alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas de los veinte municipios de l’Horta Sud posaron en una fotografía para la historia, en su primera instantánea de grupo, sin diferenciar siglas de partido. Una foto que lanza un mensaje de unión, de fortaleza para reclamar ante la administración que competa una rápida, reconstrucción, con agilidad en la farragosa tramitación y unas actuaciones que eviten una tragedia como la vivida hace ahora un año.

La comarca acudió a la invitación de Levante-EMV para visionar el documental en el que son protagonistas en primera persona. Así, asistió José Francisco Cabanes, presidente de la Mancomunitat y alcalde de Sedaví; Paqui Bartual, presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcaldesa de Xirivella, acompañada de la concejala Pilar Ureña; Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, con el concejal Ximo Moreno; Javier Mansilla, alcalde de Manises; Cristina Mora, alcaldesa de Quart de Poblet, con José Zapata concejal delegado de la Mancomunitat del Barrio del Cristo; Toni Saura, alcalde de Alaquàs, junto con los concejales Sebastiàn Ruiz, Javier Evangelista y Yasmina Pérez; Empar Folgado, concejala de Aldaia; Pepe Almenar, alcalde de Picanya, con el teniente de alcalde Guillem Tortosa; Oscar Pellicer, concejal de Paiporta; Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja; Paco Comes, alcalde de Massanassa; Maria José Hernández, vicealcaldesa de Albal; Voro Masaroca, alcalde de Beniparrell, acompañado del concejal Jorge Trasobares; Felipe García y Carles Pontes, concejales de Silla; Paqui Llopis, alcaldesa de Llocnou de la Corona, con Rubén Molina, concejal; Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer con la concejala Ana Martín y el edil Emilio Cano; Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, acompañado por los concejales de su equipo Empar Martínez, Encarna Muñoz, Antonio Paniagua, así como los regidores de la oposición Ruben Martínez y María Jesús Romero (PSPV), Javier Vega y Carlos Calderón (Vox); o Jaume Sobrevela, concejal del gobierno de Picassent.

Representantes de la Representantes de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O / Fernando Bustamante

Asociaciones de víctimas

Tampoco se quiso perder el estreno del documental de la Mancomunitat de l’Horta Sud y de Levante Televisión, Pilar Bernabé, delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana; Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia, representantes e integrantes de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O o de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud; miembros del colectivo de Protección Civil de Torrent, Adrià Hernández, exalcalde de Alaquàs; Alfons Cervera, escritor; Paco Lluís Ramos, cantante del grupo Bachoqueta Rock, así como empleados de la Mancomunitat de l’Horta Sud.