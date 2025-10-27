“Dimarts” de Almudena Verdes y Begoña Soler triunfa en Quartmetratges 2025

El festival Quartmetratges ha puesto fin a su 42ª edición con la tradicional gala de clausura y entrega de premios, celebrada en el Centre Cultural El Casino de Quart de Poblet, en un ambiente de emoción y reconocimiento al talento audiovisual valenciano y destacando el trabajo de las directoras valencianas.

El cortometraje “Dimarts”, dirigido por Almudena Verdés y Begoña Soler, se ha alzado con el Premio al Mejor Cortometraje, “gracias a su capacidad de mostrarnos con naturalidad las contradicciones y emociones que las violencias machistas hacen aflorar cuando estas se producen en contextos familiares”, tal como ha expresado el jurado oficial.

Por su parte, “El mocador de seda” de la directora novel, Mar Molina, ha logrado el premio a Mejor obra revelación, a los que sumó el premio del público y del jurado senior, “por su habilidad para emocionar con una historia protagonizada por personas mayores, demostrando que a cualquier edad es posible superar las barreras personales y sociales que se puedan interponer en alcanzar la felicidad”.

La alcaldesa Cristina Mora junto a Begoña Soler, directora de Dimarts con el premio al Mejor Cortometraje. / A.Q.P.

La gala fue conducida por la actriz Saray Cerro, quien combinó humor, reflexión y cercanía en una noche que alternó monólogos sobre igualdad, juventud y el papel de las mujeres en el cine con la entrega de los galardones a los trabajos premiados.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, junto a la concejala de Cultura, Encarna Folgado, destacó “el orgullo que supone para Quart de Poblet contar con un festival que, después de más de cuatro décadas, sigue siendo un espacio de encuentro, aprendizaje y visibilidad para el talento valenciano”. Mora subrayó además que “Quartmetratges es una muestra del compromiso del municipio con la cultura como motor de transformación social y de identidad colectiva”.

Una edición de producciones de alto nivel

El jurado, integrado por Pilar Almenar, Carlos Loureda, Antonia Montaner y la concejala de Cultura, Encarna Folgado, como presidenta, ha reconocido la calidad y diversidad de los trabajos premiando las mejores producciones de esta edición. En este sentido, el Premio al Mejor Cortometraje Documental ha sido para “Las Medidoras”, de Gustavo R. Cuneo, mientras que el Premio al Mejor Cortometraje de Ficción ha recaído en “Cólera”, de José Luis Lázaro, y el de Animación en “Carmela”, de Vicente Mallols.

En cuanto a los guiones, el Premio al Mejor Guion en Valenciano ha sido para “Bon xiquet” de José Luis Lázaro, otro de los creadores destacados de la noche, y el Premio al Mejor Guion en Castellano para “Contactless” de Ignacio Macho Lorenzo, ambos entregados por la Presidenta de la Academia Valenciana del Audiovisual y de la Asociación de Escritores y Guionistas valencianos (EDAV) Teresa Cebrián.

El jurado también ha destacado la interpretación de Cristina Fernández, premiada por su papel en “Pálpito”, junto con “Lleó”, de Alba Just, reconocido como Mejor Cortometraje en Valenciano, y “El mocador de seda”, de Mar Molina, galardonado como Cortometraje Revelación.

Por último, la gala se completó con la entrega de los premios Jurado Senior a “El mocador de seda” de Mar Molina, el del Jurado Joven a Arcén de Pau Colomina, y el Premio del Público de nuevo a “El mocador de seda” que se reveló como la otra obra destacada de esta multitudinaria edición. Además, también se hizo entrega de los galardones del certamen “Mobilitza’t per la Igualtat”, a cargo del Área de Igualdad, que tratan de concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, al tiempo que fomentan su creatividad.

Un festival consolidado con alta participación

Un año más, Quartmetratges aumenta la afluencia de público, con más de un millar de personas acudiendo tanto en las actividades paralelas como en las proyecciones de la sección oficial y reafirmando así su presencia en el panorama cultural valenciano. Pero si algo ha hecho especialmente significativa esta edición ha sido por el recuerdo a la tragedia de la dana, con una sesión especial que llenó el Centro Cultural El Casino de emoción a través de sus historias y la presencia de sus protagonistas.

Desde el Gobierno municipal se apuesta por la cultura como un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas, y se trabaja día a día para que la cultura llegue a todos los rincones del municipio, con programas que apoyan a las asociaciones, promueven la creación artística y acercan el patrimonio y las artes a la ciudadanía.

El Festival Quartmetratges ha reafirmado su importancia y consolidación como plataforma de impulso al cine valenciano y como un referente cultural que celebra la diversidad, la innovación y la pasión por contar historias desde Quart de Poblet.