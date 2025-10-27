Empresas e institutos de FP firman un acuerdo para impulsar la empleabilidad en Paterna

La Asociación "Paterna, Ciudad de Empresas", liderada por el Ayuntamiento de Paterna y que agrupa a todas las organizaciones empresariales y profesionales de la ciudad, ha firmado un acuerdo de colaboración con los siete Centros Formativos de Paterna que imparten Ciclos de FP: IES Peset Aleixandre, IES Henri Matisse, IES La Canyada, IES La Coma, Escuela Profesional La Salle, Campus FP Cámara Valencia y el Complejo Preuniversitario Mas Camarena.

Con esta alianza, el tejido empresarial y el ámbito educativo local unen fuerzas para impulsar en la ciudad la empleabilidad juvenil, fortalecer la Formación Profesional y responder a las necesidades reales del mercado laboral.

La firma del acuerdo ha tenido lugar el pasado viernes en el Ayuntamiento de Paterna, entre los directores y directoras de los centros formativos y el alcalde de Paterna y presidente de Paterna Ciudad de Empresas, Juan Antonio Sagredo. A la misma también han asistido los representantes de las asociaciones pertenecientes a Paterna Ciudad de Empresas así como el concejal de Educación, José Manuel Mora.

Tras la rúbrica, Sagredo ha explicado que "el acuerdo nace ante la paradoja actual: mientras las empresas demandan perfiles cualificados que no encuentran en el mercado, la tasa de paro juvenil continúa siendo elevada. En este contexto, la Formación Profesional, con una tasa de inserción cercana al 70 %, se erige como una de las herramientas más eficaces para mejorar la empleabilidad", ha explicado

"Para avanzar en este objetivo, es necesario un conocimiento mutuo y continuado entre el ámbito educativo y el empresarial, que nos permita desarrollar una política local de FP adaptada a la realidad de nuestro municipio", ha añadido.

A este respecto, el primer edil también se ha referido a la creación, en 2022 de la Mesa Local de la FP de Paterna para acercar el sector empresarial a los centros educativos como fuente de talento, así como definir la oferta formativa y facilitar prácticas formativas en nuestras empresas.

"Una oportunidad única"

Por su parte, la directora del IES Peset Aleixandre, Cristina Raimínguez, en nombre de todos los directores ha subrayado la importancia de este acuerdo como “una oportunidad única para que el alumnado se acerque a la realidad empresarial de Paterna, potenciando una formación práctica y adaptada a las necesidades del tejido productivo local”.

Con este acuerdo, Paterna Ciudad de Empresas se compromete a difundir la oferta de ciclos y prácticas entre sus empresas y a detectar el interés en FP Dual para ajustarla a las necesidades del mercado. Por su parte, los centros formativos asesorarán y acompañarán a las empresas en la incorporación de alumnado en prácticas y en proyectos de FP Dual.

Ambas partes impulsarán además jornadas, visitas, charlas y actividades conjuntas para acercar el mundo educativo y el empresarial, favoreciendo la empleabilidad de los jóvenes y la captación de talento por parte de las empresas.

Con este paso, Paterna da un salto adelante en la conexión entre el mundo educativo y el mundo laboral, consolidándose como una Ciudad de Empresas que apuesta firmemente por la Formación Profesional como vía para el empleo juvenil, la competitividad y el desarrollo económico sostenible.