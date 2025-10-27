Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercedes Balaguer gana el XLV Concurso Nacional de Pintura El Piló de Burjassot

Las artistas galardonadas entre autoridades municipales y el presidente de El Piló.

Las artistas galardonadas entre autoridades municipales y el presidente de El Piló. / Vicent Ruiz Sancho

Vicent Ruiz Sancho

La Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot celebró el pasado viernes al anochecer, en su sede, la entrega de galardones del XLV Concurso Nacional de Pintura en un acto muy concurrido. La velada contó con la presencia de numerosos agentes del tejido social del municipio entre los que se hallaban el alcalde, Rafa García, acompañado de los concejales de Cultura y de Patrimonio, Estefanía Ballesteros y Javier Naharros, respectivamente, en representación del Ayuntamiento.

En la nueva edición del certamen, en el que concursaron 21 obras, el jurado otorgó el Premio El Piló –con una dotación económica de 1.800 euros– a Mercedes Balaguer Mitjans por su composición ‘El abrazo de la bruma’. Asimismo concedió dos accésits: a Milagros Sánchez Gavilán por ‘La subida’ y a Rebeca López González por ‘La Dana’.

La ganadora del Premio El Piló de 2025 delante su obra.

La ganadora del Premio El Piló de 2025 delante su obra. / Vicent Ruiz Sancho

Las tres pintoras galardonadas recibieron de manos del presidente de la entidad organizadora, Josep Barat, un diploma acreditativo de este concurso que distingue todos aquellos cuadros que abordan el medio ambiente y su entorno, así como su conservación.

Tras la entrega de recompensas, se inauguró la exposición del XLV Concurso Nacional de Pintura. La muestra, que reúne las 21 composiciones de los artistas seleccionados, se podrá contemplar en las instalaciones de El Piló, situadas en el número 10 de la calle Doctor Moliner, hasta el próximo 8

