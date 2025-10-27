“La dana al nostre poble, un any després” relata a través de fotografías la catástrofe en Paiporta

El Museu de la Rajoleria acogió el pasado viernes la exposición “La dana a Paiporta”, una muestra fotográfica colectiva que reúne imágenes del impacto de la tormenta del 29 de octubre de 2024 y de la respuesta solidaria y resiliente de la ciudadanía en los meses posteriores. La inauguración se ha celebrado coincidiendo con el primer aniversario de este episodio meteorológico que ha marcado la historia reciente del municipio.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, destacó durante el acto que esta exposición “es mucho más que una colección de imágenes; es una expresión de la memoria viva de un pueblo que supo mantenerse unido ante la tragedia”. Císcar subrayó además que “la dana nos puso a prueba como comunidad, y lo que vimos fue solidaridad, trabajo y esperanza. Hoy Paiporta sigue en pie, más fuerte y más unida que nunca”. Para el alcalde de Paiporta, “esta es la exposición que nunca tuvo que haberse celebrado y que más que arte o documento es memoria viva de un pueblo”.

Inauguración de la exposición en Paiporta. / A.P.

Por su parte, la concejala de Cultura, Esther Torrijos, puso en valor la labor del personal del Museu de la Rajoleria, “que supo rehacerse de los daños y devolver la vida a este espacio cultural tan querido”. Torrijos remarcó que “esta exposición es también una muestra de cómo la cultura puede ser una herramienta de reconstrucción emocional y social”.

La muestra incluye una selección de fotografías cedidas por vecinos y vecinas, así como un audiovisual con imágenes y vídeos que documentan los momentos más duros de la dana y la movilización ciudadana posterior. El ayuntamiento ha anunciado que el material recogido seguirá ampliándose para conformar un archivo de memoria colectiva sobre este episodio.

Con esta exposición, el Museu de la Rajoleria consolida su recuperación tras los trabajos de reparación y restauración realizados en los últimos meses, reafirmándose como un espacio vivo y esencial para la cultura paiportina.