Once árboles de acero en memoria de las víctimas de la dana en Torrent

El sol se escondía ya en Mas del Jutge en Torrent y el cielo tenía un color rosado y anaranjado. Alrededor de una rotonda, decenas de personas. Un silencio sepulcral y un respeto absoluto alrededor de ocho nombres grabados en acero, los de los vecinos y vecinas que fallecieron aquel fatídico 29 de octubre de 2024, cuando la riada arrasó con esta zona de la ciudad de Torrent.

El ayuntamiento ha organizado este lunes, 27 de octubre y a las puertas del primer aniversario de la tragedia, un acto de memoria y reconocimiento a las víctimas de la riada con la inauguración de una rotonda homenaje a los vecinos que faltaron hace casi un año ya. Con once árboles en el medio de la glorieta forjados de acero, que representan a las once personas que perdieron la vida en aquella jornada en Torrent y un anillo perimetral con los nombres de los torrentinos que había entre ellos, la alcaldesa Amparo Folgado ha iniciado el parlamento.

Homenaje a las víctimas de la dana en Torrent. / Francisco Calabuig

La primera edila se ha dirigido a las familias de los fallecidos y todas las personas que habían ido a apoyarles. El ambiente lloraba. Tristeza y duelo, un sentimiento que compartido es abrazo y para eso estaban allí los torrentinos, "para honrar y abrazar a quienes fallecieron el 29 de octubre que marcó nuestras vidas y las cambió", ha dicho la alcaldesa.

El monumento está hecho de hierro y acero, como símbolo de la firmeza para no olvidar, respetar y estar unidos en la memoria colectiva. "Nunca olvidaremos a los vecinos y vecinas y cada vez que pasemos por aquí les honraremos a ellos y a sus familias", ha dicho la primera edila, dirigiéndose a los más allegados de los fallecidos.

El encuentro ha reunido a las familias de las víctimas, a los sacerdotes de las parroquias torrentinas, representantes de las asociaciones vecinales de El Pantano, La Curra y Agost y miembros del equipo de gobierno y la corporación municipal. Estuvieron presentes los párrocos D. Jesús Corbí, párroco de Nuestra Señora de la Asunción; D. José Luis Viguer, de San Juan Bosco; D. Jesús Rodríguez, de San Lluis Bertrán; y D. Pablo Aranda, de la Sagrada Familia, quien fue el encargado de pronunciar unas palabras de llenaron de solemnidad y recogimiento la rotonda del Mas del Jutge.

Rotonda que homenajea a las víctimas mortales de la dana en Torrent. / Francisco Calabuig

El párroco ha reflexionado sobre la naturaleza que se transforma frente a un acero, que es el material del que está hecho el monumento, que es sólido y permanece, como la memoria de quienes se fueron. Después, con música de cuerda, los familiares han colocado velas y flores delante de los nombres de sus familiares.

La emoción era palpable y la sensación de un pueblo herido se hacía más ligera al estar las familias apoyadas por su gente, por su ciudad. "Que este lugar nos haga siempre testigos de la vida humana y el recuerdo de nuestros seres queridos", han señalado para concluir un acto breve, pero cargadísimo de significado.

Un monumento de once árboles y ocho nombres

El monumento, hecho por torrentinos y para torrentinos se compone de once siluetas de árboles de acero corten, elaboradas mediante la técnica de oxicorte, que representan las once personas fallecidas en el municipio de Torrent durante la dana del 29 de octubre de 2024. Entre ellas, figuran los ocho vecinos torrentinos, cuyos nombres estarán grabados en el anillo perimetral, y dos de las figuras, de menor tamaño, recordarán a los menores que también perdieron la vida en aquella trágica jornada.

La escultura fue concebida como un "bosque de acero", con árboles que representan distintas especies mediterráneas -olmo, naranjo, ciprés, abeto, olivo y garrofera, entre otras-, todas ellas con un profundo significado simbólico. Por la noche, el conjunto se ilumina, proyectando los nombres de los vecinos de Torrent que siempre serán recordados.

Los árboles quieren significar la identidad, la naturaleza y la tradición valenciana. Formarán un bosque de acero que permanecerá iluminado por la noche con la intención de proyectar esperanza. Además de los nombres, el anillo perimetral tiene una frase escrita: "En recuerdo de todos nuestros vecinos que nos dejaron en la dana del 29 de octubre de 2024".