Paiporta rinde homenaje a sus bandas con un concierto conmemorativo del aniversario de la dana

La Plaça Cervantes de Paiporta acogió el pasado sábado 25 de octubre, a las 20 horas, un emotivo concierto en homenaje a las bandas de música del municipio, la Banda Primitiva y la Unión Musical de Paiporta, por su esfuerzo y capacidad de recuperación tras los daños sufridos durante la DANA de 2024, y en conmemoración del primer aniversario de aquel episodio que marcó a todo el pueblo.

Actuación en Paiporta. / A.P.

El acto contó con la presencia del alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, y de toda la corporación municipal, así como de un numeroso público que quiso acompañar a las agrupaciones en esta cita tan especial.

Estreno de una obra

La concejala de Cultura, Esther Torrijos, fue la encargada de presentar el concierto, en el que ambas formaciones demostraron, una vez más, su compromiso con la cultura y con Paiporta. Cada una de las bandas interpretó dos piezas musicales, antes de unirse sobre el escenario para el momento más esperado de la noche: la estrena de la obra “El Ressorgiment d’un poble”, compuesta por el paiportino Eduardo Betes y dirigida por la prestigiosa directora Beatriz Fernández Aucejo.

Durante la interpretación se presentó también un vídeo homenaje, que evocó los momentos más difíciles vividos durante la dana y el proceso de recuperación posterior, simbolizando la unidad, la resiliencia y la fuerza colectiva de las entidades musicales y de todo el pueblo de Paiporta.

El público, visiblemente emocionado, despidió a las bandas con una larga ovación, en un acto que volvió a poner de manifiesto la importancia de la música como símbolo de identidad, orgullo y superación comunitaria en Paiporta.