Paterna se suma al Día Mundial de las Bibliotecas con cuentacuentos infantiles, clubes de lectura

Un año más, Paterna vuelve a conmemorar el Día Mundial de las Bibliotecas, que se celebra cada 24 de octubre, con una oferta variada cultural centrada en los más pequeños y mayores de la ciudad y que ha organizado el Ayuntamiento durante esta última semana de octubre y primera de noviembre.

Así lo ha anunciado el concejal de Bibliotecas, Julio Fernández quien ha subrayado que “el objetivo es promover la lectura entre los vecinos y vecinas a través de estas actividades gratuitas y abiertas para todos los públicos en Paterna con esta nueva iniciativa municipal que se suma al resto de actividades participativas durante el año”.

Asimismo, Fernández ha apuntado que “seguimos fomentando la cultura en nuestra ciudad y además hemos renovado la imagen del servicio de bibliotecas con un logotipo moderno que se ha incorporado en el obsequio que entregaremos a las personas lectoras que visiten estos espacios municipales durante estos días hasta agotar existencias”.

Logotipo nuevo del Servicio Bibliotecas Paterna. / A.P.

Por lo que se refiere a esta programación especial, mañana 28 octubre arrancará la agenda cultural para adultos con la visita de autores a los clubes de lectura de la ciudad. Concretamente, este martes a las 19:15 horas, se presentará en el Centro Cívico La Canyada el libro ‘Indignas hijas de su Patria’ a cargo de Marta García Carbonell y María Palau.

El jueves, 30 de octubre, la Biblioteca Cova Gran acogerá el libro ‘La novia de la paz’, a las 20:00 horas y que contará con la presencia de Rosario Raro. Por otro lado, la autora Bárbara Blasco abordará su novela ‘La Memoria del alambre’ en el club de lectura también de la Biblioteca Cova Gran que tendrá lugar el 5 de noviembre a las 20:00 horas.

En cuanto a las actividades infantiles, el consistorio paternero también ha programado una enriquecedora semana de cuentacuentos en valenciano y castellano de lunes a jueves esta semana, en horario de las 18:00 horas, en las distintas agencias de lectura o bibliotecas de los diferentes barrios de la ciudad.

En este sentido, "Mo-mo-mo Monstruos!!!, Terror en la biblioteca", "Terra de llegendes" y "El libro de la bruja" se trasladarán, respectivamente, a la agencia de lectura de La Coma el lunes 27, a la agencia de lectura Terramelar el martes 28, a la Biblioteca La Cova Gran el miércoles 29 y a la Biblioteca V.M. Carceller de La Canyada el jueves, 30 de octubre, con el que se clausurará este calendario cultural dirigido a los más pequeños.

Finalmente, la entrada de todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo y únicamente será necesaria la inscripción previa en el espacio cultural donde se celebran los cuentacuentos.