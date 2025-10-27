La Pobla de Farnals aprueba el proyecto y la financiación del futuro Auditorio Municipal

El pleno del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, celebrado el jueves 23 de octubre, aprobó los dos puntos relativos al proyecto de construcción del nuevo Auditorio Municipal y a la concertación de un préstamo por valor de 5 millones de euros para su financiación.

La propuesta contó con los votos favorables del equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís y la abstención de los grupos municipales PP y VOX.

El crédito se ha suscrito con Arquia Bank, con un interés de Euribor del + 0.16% a devolver en 14 años, incluyendo dos años y medio de carencia. El proyecto, redactado por Sanchis Olivares Arquitectos, ganadores del concurso de anteproyectos convocado por el Colegio de Arquitectos de Valencia en 2023, cuenta con un presupuesto de licitación inicial de 4.999.696,45 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Futuro Auditorio La Pobla de Farnals- / A.P.

El alcalde, Enric Palanca, destacó que la aprobación de este proyecto supone “un paso decisivo para dotar al municipio de un espacio cultural de primer nivel”. En sus palabras, “el auditorio municipal es una obra necesaria, fruto de ocho años de gestión y de ahorro con recursos cien por cien propios. Hemos trabajado con prudencia para poder afrontarlo sin comprometer la estabilidad económica del Ayuntamiento”.

Palanca añadió que “no se trata solo de un edificio para el pueblo, sino de un espacio cultural que servirá para todas las asociaciones, comisiones falleras, la banda de música, el colegio y el instituto. Será un equipamiento de referencia para La Pobla de Farnals, conectado con transporte público gratuito y el nuevo carril ciclopeatonal”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Dolors Fontestad, subrayó que “el nuevo auditorio no será solo un edificio más funcional, accesible y eficiente que la actual Casa de la Cultura; será el equipamiento que impulsará la vida cultural, social y educativa del municipio”.

"Invertir en futuro"

Fontestad añadió que “invertir en cultura es invertir en futuro, y este auditorio marcará un antes y un después en la oferta cultural de La Pobla de Farnals”.

La concejala explicó que la financiación se ha estructurado como una operación de crédito a largo plazo con disposiciones graduales, lo que permitirá ajustar los pagos al ritmo de ejecución de la obra. Además, el ayuntamiento prevé utilizar parte del remanente líquido de tesorería anual para cubrir algunas certificaciones, reduciendo así los intereses finales.

Finalmente, Fontestad recordó que “este auditorio es la primera fase de un proyecto más ambicioso que incluirá también la construcción de la futura Escuela de Música”.

El Ayuntamiento estima que, una vez concluidos los procesos de licitación, adjudicación y replanteo, las obras podrían comenzar en torno al mes de abril de 2026.