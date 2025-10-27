Reconocimiento a tres mujeres de l'Horta Sud por su papel en la dana

La Diputación de Valencia ha reconocido este lunes el trabajo, el talento y la fuerza de 12 mujeres rurales en la cuarta edición de los premios ‘Hacemos que las Mujeres Cuenten’, una iniciativa del área provincial de Igualdad y FADEMUR. Entre ellas, tres mujeres de l’Horta Sud: la matrona y ex alcaldesa de Aldaia Amparo Navarro; la primera mujer con el rango de oficial en la Policía Local de Paiporta, Laura Cervera; y la farmacéutica de Massanassa María Wanda Machado.

El presidente, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, han coincidido en destacar “el trabajo silencioso y la implicación personal de mujeres que, con su coraje, mantienen vivos nuestros pueblos, en este caso municipios afectados por la dana”. Ambos han participado en la entrega de los reconocimientos junto a Amparo Martínez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.

La vicepresidenta Enguix, responsable de Igualdad, ha abierto el acto celebrado en la Beneficència poniendo en valor “la fuerza vital, emprendedora, inspiradora y valiente de las mujeres protagonistas de estos reconocimientos y del día a día en sus pueblos”. Natàlia Enguix ha señalado que en esta cuarta edición se ha querido premiar el trabajo de mujeres de municipios afectados por la riada, visibilizando “historias de vida que merecen ser contadas y que ejercen un papel fundamental en el desarrollo económico, social y cultural de sus municipios”.

Reconocimiento a la farmacéutica de Massanassa María Wanda Machado / L-EMV

A todas ellas, reconocidas en el proyecto ‘Hacemos que las Mujeres Cuenten’, se ha dirigido el presidente Mompó: “habéis hecho grande vuestro entorno, apostando por vuestros pueblos mientras otras y otros prefieren marcharse, demostrando que desde el ámbito de lo pequeño se puede iniciar el cambio hacia algo más grande”. “Sois el orgullo de vuestras comarcas y el espejo donde mirarse para entender que el futuro también habla en femenino”, ha expresado Mompó, quien ha agradecido a Fademur “el trabajo por una igualdad real que aún está lejos de alcanzarse en sectores como el campo, donde solo el 3,6% de las mujeres son cotitulares de explotaciones agrícolas con sus parejas”.

Referentes y emprendedoras

La vicepresidenta Enguix también se ha dirigido a las grandes protagonistas de la gala antes de conocer una por una sus historias. Y lo ha hecho manteniendo la sorpresa que ha acompañado a las homenajeadas hasta el momento en que han escuchado su nombre. “A pesar de las barreras que seguimos teniendo las mujeres por el simple hecho de serlo, habéis destacado por vuestra implicación social o política; habéis impulsado el tejido asociativo de vuestros territorios, accediendo a cargos de responsabilidad y toma de decisiones que estaban en manos de hombres; y habéis creado empresas, investigado, educado y tenido una trayectoria vital o deportiva de lucha y sacrificio”.

Reconocimiento a Laura Cervera / L-EMV

Las palabras de la diputada de Igualdad han servido para introducir el momento álgido de la gala, con la entrega de los reconocimientos. Una de las mujeres homenajeadas ha sido Amparo Navarro, matrona de profesión y alcaldesa de Aldaia entre 1997 y 2011, período en el que impulsó políticas pioneras en servicios sociales, accesibilidad e igualdad. Durante la entrega del reconocimiento por parte de los responsables provinciales, Amparo ha estado acompañada por el actual alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, y la diputada provincial Empar Folgado.

También han subido al escenario a recoger sus reconocimientos la agente de la Policía Local de Paiporta Laura Cervera, primera mujer con el rango de oficial en los 52 años de historia del cuerpo; y la farmacéutica de Massanassa María Wanda Machado, que participa activamente en la vida social del pueblo, con cargos como el de presidenta de la Junta Local Fallera. Los alcaldes de Paiporta y Massanassa, Vicent Císcar y Paco Comes, también han estado presentes en el acto.