Torrent vuelve a blindar el cementerio por Todos los Santos: Drones, perros detectores y controles aleatorios

El Ayuntamiento de Torrent ha organizado un operativo especial que se desplegará el sábado 1 de noviembre en las inmediaciones del cementerio parroquial, con el objetivo de garantizar la seguridad y fluidez del tráfico durante la festividad de Todos los Santos.

Agentes de la Policía Local y Policía Nacional, junto con voluntarios de Protección Civil, actuarán de forma coordinada para regular el tráfico rodado y el acceso al camposanto. Además, se realizarán controles y registros aleatorios para evitar la entrada de cualquier arma u objeto peligroso, de modo que los vecinos puedan acudir a recordar a sus familiares y seres queridos sin aglomeraciones y con total seguridad.

El dispositivo contará con la participación de la Unidad de Vigilancia Canina, cuyos perros están adiestrados en la detección de pólvora. También se habilitarán habitáculos junto a los accesos para efectuar cacheos y registros personales, garantizando en todo momento la intimidad de los ciudadanos. Por su parte, la Unidad Aérea de la Policía Local vigilará desde el aire el desarrollo de la jornada.

La concejala de Seguridad Ciudadana Sonia Roca ha destacado que “la prioridad del Ayuntamiento es que los torrentinos puedan visitar a sus seres queridos en un entorno tranquilo, seguro y bien organizado. Agradezco el trabajo de todos los agentes, voluntarios y servicios municipales implicados, que cada año hacen posible que esta jornada transcurra sin incidentes”.

Plano de la organización del tráfico para el 1 de noviembre en el entorno del cementerio de Torrent / L-EMV

Medidas para facilitar la circulación durante el 1 de noviembre:

·La calle Virgen de la Soledad, desde la calle Ramiro de Maeztu hasta la rotonda, será de dirección única en sentido al cementerio, quedando prohibido estacionar en ambos lados. Se habilitarán pasillos peatonales en toda la vía.

·El camino viejo de Picassent, desde la rotonda del cementerio hasta la rotonda de la Ciudad del Deporte (Londres 48), será de sentido único de salida, con un carril peatonal vallado desde el aparcamiento hasta el paso de peatones del cementerio.

·La entrada al cementerio deberá realizarse por la calle Virgen de la Soledad, la ronda Vicente Pallardó (desde la plaza de la Concordia) y el paseo de los Rosales.

·La salida se hará por el camino viejo de Albal, la ronda de Safranar, la calle Misionero Jesús Planells y la ronda Vicente Pallardó (dirección plaza de la Concordia).

Aparcamientos habilitados y transporte público

Para quienes acudan en vehículo, se han habilitado tres zonas de aparcamiento que se comparten con el evento The Champions Burger:

·El subterráneo de Parc Central.

·El Camí Vell de Albal, junto al cementerio.

·La rotonda de las calles Londres ’48 y Múnich ’72.

Asimismo, los agentes del Servicio Operativo procederán, al inicio de su jornada, a retirar los vehículos mal estacionados en las zonas señalizadas, siempre con la suficiente antelación para no entorpecer el normal desarrollo del dispositivo.

El servicio municipal TorrentBus también adaptará su horario para facilitar los desplazamientos: las líneas Verde y Roja tendrán una frecuencia especial de 40 minutos durante todo el sábado 1 de noviembre.

El Cementerio Parroquial de Torrent permanecerá abierto hasta el 31 de octubre en horario ininterrumpido de 9:00 a 18:00 horas, y el 1 de noviembre ampliará su apertura de 8:00 a 18:00 horas, con el objetivo de facilitar las visitas de los vecinos a sus familiares difuntos.