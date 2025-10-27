Torrent exalta a sus falleras mayores

Torrent volvió a vestirse de gala este fin de semana para vivir las exaltaciones de sus falleras mayores 2026: Andrea Adelantado y Sara Magán.

Así, el sábado el auditori se convirtió en un escenario de emoción, arte y sentimiento con la representación de “Arrels”, el espectáculo que acompañó la exaltación de Andrea Adelantado como Fallera Mayor de Torrent 2026. Concebido como un viaje por las raíces falleras de la ciudad, la propuesta, con guion de José Fernando Andreu y dirección escénica de José Gómez, hizo vibrar al público al mostrar, a través de la danza, la palabra y la música, la profunda conexión de Andrea con Torrent y con las tradiciones que han marcado su vida. Cada escena evocó los valores heredados, la memoria colectiva y el orgullo de pertenecer a una fiesta que florece año tras año.

Un momento del espectáculo de la exaltación / L-EMV

La puesta en escena combinó el simbolismo y la emoción con una gran riqueza visual. La participación de más de un centenar de artistas —entre ellos el Ballet de Rodry Santos y el Grupo de Baile Regional de las Fallas— llenó el Auditori de color, movimiento y fuerza expresiva. Las luces, los sonidos y las coreografías recrearon paisajes y sensaciones propias de la fiesta fallera: la pólvora al amanecer, la música de banda, la ofrenda o el bullicio del casal. “Arrels” se convirtió así en un emotivo homenaje a las tradiciones que unen a Torrent, dejando una noche imborrable para Andrea y para todo el mundo fallero.

Un acto lleno de simbolismo

El auditori engalanado para la ocasión, acogió a representantes de las 28 comisiones falleras de Torrent, juntas locales invitadas, entidades culturales y sociales del municipio, así como a las máximas autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa Amparo Folgado, quien impuso la banda a Andrea Adelantado, acompañada por el concejal de Fallas y presidente de Junta Local Fallera de Torrent, Aitor Sánchez. El acto recordó, además, con afecto y gratitud, a Alicia Moreno, Fallera Mayor de Torrent 2025, quien se despidió entre aplausos por su entrega y elegancia durante todo su reinado.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, impuso la banda a Andrea Adelantado, acompañada por el concejal de Fallas y presidente de la Junta Local Fallera de Torrent, Aitor Sánchez, en un ambiente de solemnidad y emoción compartida. El Auditori, puesto en pie, aplaudió largamente a la nueva Fallera Mayor de Torrent y a su Corte de Honor, que irradiaban elegancia, serenidad y alegría.

Folgado, Andrea, Maria Estela Arlandis y Aitor Sánchez / l_EMV

Andrea, visiblemente emocionada, vivió uno de los momentos más especiales de su vida rodeada de su familia, su comisión y de todas las personas que la han acompañado en su camino fallero. Su mirada reflejaba la ilusión de representar a una ciudad que siente la fiesta como parte de su identidad. Su serenidad sobre el escenario y la complicidad con las jóvenes de su Corte transmitieron la madurez y la dulzura con que afronta este año tan significativo. La emoción del acto trascendió el protocolo: cada aplauso, cada sonrisa y el ramo de flores entregado a Andrea simbolizaron el reconocimiento de Torrent a una joven que encarna el sentimiento fallero en su expresión más pura.

La palabra de María Estela Arlandis

La mantenedora de la velada fue María Estela Arlandis Ferrando, Fallera Mayor de Valencia 2024, quien demostró una vez más la elegancia, serenidad y sensibilidad que la definen. María Estela emocionó al público con un discurso lleno de sentimiento, en el que comparó a Torrent con “una ciutat plena d’estrelles”, donde la verdadera luz no proviene de las fallas ni de las luces de las calles, sino de “les persones, els veïns, els amics i la família que fan que cada racó lluïsca amb la seua pròpia llum”.

Recordó con especial ternura el 29 d’octubre, el día en que la DANA oscureció el cielo de Torrent, y cómo, tras la tormenta, “de l’obscuritat va nàixer una constel·lació única: la de la solidaritat, la de l’esperança, la de les mans que s’estenen sense esperar res a canvi”. Subrayó que esa unión es la que permitió que Torrent se levantara y volviera a brillar más fuerte que nunca.

Dirigiéndose a Andrea, Arlandis afirmó con emoción: “Tu eres sense cap dubte una d’eixes estrelles”. Destacó de ella su naturalidad, su serenidad y una luz interior “que es desprén d’ella sense necessitat de fer soroll, amb un cor immens i una elegància natural”. Añadió que Andrea “no necessita demostrar res perquè la seua essència ja ho diu tot”.

Maria Estela Arlandis durante su intervención / L_EMV

Con palabras de profundo cariño, habló de su entorno familiar y fallero: “Andrea està envoltada d’estrelles infinites, d’eixes llums que no s’apaguen i que l’acompanyaran per sempre”. Hizo especial mención a su padre, “una presència serena i discreta”, a su iaia, “amb eixa vitalitat que la fa única”, y a su falla, Saragossa-Parc Central, “que l’arropa i li recorda que les estrelles només tenen sentit quan formen part d’una constel·lació”.

La mantenedora definió a Andrea como una joven trabajadora, constante y apasionada: “Somia, però treballa sense descans. És responsable i es dona amb passió en tot allò que estima”. Y concluyó que “malgrat tant de brillo, no ha perdut la senzillesa, ni la capacitat d’escoltar, emocionar-se i viure cada instant com si fos únic”.

En una de las partes más poéticas del discurso, Arlandis describió a Andrea y a su Corte d’Honor como “una constel·lació pròpia, única, formada per estrelles que il·luminen amb diferents colors i intensitats, però que junts formen el cel més bonic que pot existir: el cel de Torrent”. Cerró su intervención con un mensaje que hizo vibrar al público del Auditori: “Sou llum, sou història, sou el record que ningú podrà esborrar. Brilleu així, així sempre”.

Sara Magán / L-EMV

Exaltación de Sara Magán

El domingo por la mañana el protagonismo fue para Sara Magán Miquel como Fallera Mayor Infantil de Torrent 2026.

El Auditori de Torrent se llenó de magia, ternura y emoción con la representación de “El(s) sentit(s) de les Falles”, el espectáculo que acompañó la exaltación de Sara Magán como Fallera Mayor Infantil de Torrent 2026. La propuesta, escrita por Vicent Simó y dirigida por Laura Gómez, Maricarmen Royo y José Gómez, ofreció un entrañable recorrido por los cinco sentidos de la fiesta, mostrando cómo las Fallas se viven con el corazón, con la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. A través de un relato lleno de humor y sensibilidad, el público descubrió junto a Sara el valor de lo que realmente da sentido a la fiesta: las personas, las emociones y los recuerdos compartidos.

Sobre el escenario, niños y niñas de las distintas comisiones falleras de Torrent dieron vida a un montaje participativo y colorido que conquistó al público por su frescura y espontaneidad. Cada escena fue un pequeño homenaje a los oficios y tradiciones falleras —el artista, la florista, el músico, la bunyolera o el indumentarista—, que guiaron a Sara en su viaje sensorial hasta comprender que las Fallas no solo se miran o se escuchan, sino que se sienten.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, impuso la banda a Sara Magán y a su Corte de Honor, acompañada por el concejal de Fallas y presidente de Junta Local Fallera de Torrent, Aitor Sánchez, entre los aplausos del público que llenaba el Auditori. La emoción se hizo visible en el escenario y entre el público, especialmente entre las familias y las comisiones, que vivieron el momento con gran orgullo y ternura.

Un momento del espectáculo infantil / L_EMV

Sara, con su dulzura y serenidad, supo transmitir la alegría de quien cumple un sueño que representa a toda una ciudad. Su sonrisa iluminó el escenario y se convirtió en el reflejo de la ilusión de cientos de niños y niñas falleros. En cada gesto, mostró la responsabilidad y la emoción de portar la banda de Fallera Mayor Infantil de Torrent, consciente del cariño y la admiración que la rodean. A su alrededor, su Corte de Honor la acompañó con complicidad y afecto, compartiendo un instante que simboliza el futuro, la tradición y la esperanza de las Fallas torrentinas.

A última hora, la exaltación contó también con la presencia especial de la Fallera Mayor Infantil de València 2026, Marta Mercader Roig, quien quiso acompañar a Sara Magán en este día tan significativo. Su llegada fue recibida con gran cariño por parte del público y de la comitiva fallera, compartiendo después un entrañable momento de fotografías junto a Sara y su Corte de Honor, símbolo de la unión y la fraternidad que une a las fallas de Torrent con las de la capital.

Las falleras mayores, con la FMI de València y el mantenedor / L-EMV

El mantenedor de la Fallera Major Infantil de Torrent 2026, emocionado y con un tono divertido y entrañable, dedicó a Sara Magán Miquel unas palabras llenas de cariño, humor y admiración. “Sara, fallera de tota la vida, de la Falla La Vinguda; abans de nàixer ja estaves apuntada a la comissió”, bromeó, despertando las sonrisas del público.

Con un estilo cercano, recordó los orígenes falleros y festivos de la familia Magán Miquel, “una família que no només és fallera, sinó festera, que està en totes les celebracions de Torrent”. Destacó que sus padres, Nico e Inma, se conocieron en las fiestas de Moros i Cristians, “tot això ha vingut per festes”, y subrayó el compromiso y la alegría que siempre han transmitido a sus hijos.

Dirigiéndose a Sara, el mantenedor aseguró que “ho portes en la sang”, recordando que su amor por las Fallas viene de una larga tradición familiar. La describió como una niña alegre, participativa y responsable: “Estàs a tots els llocs, Sara —en la cabalgata, el teatre, l’Estoreta, la Carroda o el concurs de declamació— i a més estudies l’ESO amb notes d’excel·lent”.

También tuvo palabras muy tiernas hacia su futuro: “Futura professora d’infantil, perquè tens un do especial amb els xiquets i una dolçor que t’acompanya sempre”. La definió como una niña inquieta, extrovertida y llena de energía, que disfruta del deporte, el baile, el campito de la iaia i els TikToks “que cada matí es pregunta quin farà hui”.

El mantenedor quiso dedicar también unas palabras a la Cort d’Honor, formada por “huit xiquetes amigues molt unides”, a quienes describió una a una, destacando de cada una su carácter, su color de traje y la complicidad que las une. “Sou un grup d’amigues que us enteneu, que compartiu rialles, xafardejos i moments únics. Serenitat, responsabilitat, humor, TikToks… Què pot eixir mal? Res.”

En uno de los momentos más emotivos, recordó al grupo que compartió con ellas el año anterior, “Els Explosius”, y a las niñas que participaron en las pruebas pero no fueron seleccionadas: “Formeu totes part del somni, i sempre sereu benvingudes en la família del 2026”.

El discurso culminó con un mensaje sincero y lleno de emoción:

“No se m’ocorreix una persona millor per a ser fallera major infantil de Torrent. Estàs preparadíssima. Dalt de l’escenari sou la Cort i la fallera major, però baix sou nou amigues iguals. La banda es guardarà al calaix, però la vostra amistat durarà per sempre.”

Sara y Quico-Nico

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la exaltación de Sara Magán Miquel, Fallera Major Infantil de Torrent 2026, con un discurso lleno de ternura, complicidad y amor por las tradiciones.

“Sara és una xiqueta que fa amigues, de les que sempre fan colla, de les que quan arriba algú nou diu: no te preocupes, vine a mi i te presente als altres”, destacó Folgado, subrayando el carácter cercano, alegre y generoso de la nueva representante infantil. “Avui estem així per veure’t brillar, per aplaudir-te i per sentir la teua estima”, añadió la alcaldesa entre aplausos.

Recordó con cariño el momento en que se pronunció su nombre en la noche de julio en que fue elegida: “Amb serenitat i amb un somriure vas dir gràcies a tots, i en eixe instant, Torrent va saber que tenia la seua nova Fallera Major Infantil”.

Folgado destacó la importancia de la familia Magán Miquel, “una família fallera i festera que transmet l’alegria i l’amor per les nostres tradicions”. Mencionó especialmente a sus padres, Nico e Inma, y a su hermano Nico y la iaia Chelo, con quien comparte momentos cotidianos y entrañables: “Sé que demanaràs a la iaia que et faça les teues llentilles preferides, però sense plàtans, eh? Que no t’agraden gens”, bromeó la alcaldesa, arrancando sonrisas en el público.

Uno de los instantes más tiernos se vivió cuando Folgado quiso sorprender a Sara con la aparición de su inseparable compañero de sueños, ‘Quico-Nico’, com ella l’anomena–, el peluche que la acompaña cada nit: “Quico-Nico és una personeta molt especial per a Sara, testic de les seues confidències, de les seues il·lusions i dels seus moments de cansament. Aquell peluix que cada nit l’acompanya i li diu bona nit, compartint amb ella tots els seus somnis”.

La alcaldesa explicó con humor que la Policía Local había tenido que “rescatar” simbólicamente al pequeño peluche para que llegara a tiempo al acto: “Quico-Nico havia dit que volia vindre, però com plovia, la policia local ha anat a per ell”, relató entre risas, en uno de los momentos más dulces y divertidos de la mañana.

También tuvo palabras para la Cort d’Honor, formada por nueve niñas que “no sols formen una cort, sinó nou amigues per sempre”. “Sereu testics dels moments més importants de la vostra història, i això és el més bonic que us emporteu d’aquest any”, añadió.

El discurso concluyó con una ovación cuando la alcaldesa proclamó:

“Vixca la Fallera Major Infantil de Torrent 2026, Sara Magán Miquel, i la seua Cort d’Honor!”