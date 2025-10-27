Los vecinos del Parque Alcosa dejan su huella en un mural para agradecer al voluntariado de la dana

El Centro de Mayores Orba, en el Parque Alcosa (Alfafar), fue un espacio de abastecimiento después de que la dana del 29 de octubre de 2024 arrasara el barrio. Fue un punto clave para ayudar a los vecinos y vecinas de una localidad gravemente afectada, que acudían a este edificio, también afectado en su planta inferior, a recoger agua, alimentos y también a ser atendidos al albergar un punto de sanitario. Ahora, un año después, el Ayuntamiento de Alfafar, junto al área de Servicios Sociales, han pintado las paredes de este centro para agradecer al voluntariado la ayuda prestada durante las peores semanas de la catástrofe.

"Aquí había gente del barrio como voluntarios, pero después vino una oleada de jóvenes y mayores, más tarde también vino el Ejército e instituciones. Empezamos a trabajar en este espacio, se hizo un punto sanitario y de reparto de alimentos y al hacer el año de la dana, hablando con los voluntarios locales, se dijo de hacer algo en este centro para recordar lo que pasó, y se dijo de customizarlo dando las gracias y que los mayores, usuarios del centro, participaran en esta actividad", explica Fina Carreño, concejala de Mayores.

De esta forma surgió la iniciativa de pintar las paredes de este hogar para jubilados, al que diariamente acuden personas de la tercera edad a realizar talleres, clases de gimnasia o a tomar un café y encontrarse con otras personas para sociabilizar. "También es un gesto para agradecer no solo al voluntariado, sino también a las personas mayores que tuvieron tanta paciencia tras la dana, muchos sin poder salir de sus casas durante meses". "Nuestra idea para el aniversario de la dana es el agradecimiento total a los que nos ayudaron", afirma Carreño.

Mural intergeneracional

Así pues, los murales que rodean el centro los pintaron dos artistas locales, Alicia y Toni, el pasado viernes, y una pared que quedaba por pintar la han completado personas del barrio con un enfoque intergeneracional, en el que niños, jóvenes y mayores han dejado su huella para que nunca olvidemos lo que ocurrió y las lecciones de ayuda y aprendizaje que también dejó la dana.

"Estuvimos dos meses luchando muchísimo, porque los primeros días no teníamos nada. Esto era un caos. Lo peor que viví, al día siguiente de la dana, fue escuchar a niños pedir agua desde los balcones, me voy a morir con ese recuerdo", cuenta Merche Ondé, monitora de gimnasia en el Centro de Mayores y voluntaria durante la dana, que participa en el mural. Merche, además de ayudar en el reparto de alimentos, subió a tres personas que vivían en plantas bajas a su casa, también en el Parque Alcosa.

Mural de agradecimiento al voluntariado de la dana. / S. G.

"A este centro empezaron a venir muchos jóvenes de València, con mochilas cargadas de alimento, que no se me va a olvidar nunca", declara la vecina. Además, recuerda que un chico acudió una mañana con una mochila de viaje cargada con macarrones, pero no tenían ninguna salsa ni alimento para cocinarlos, y esa misma tarde, volvió desde la capital con la misma mochila cargada de tomate y atún. "Son esos puntos de humanidad en los que te das cuenta de que verdaderamente el pueblo salva al pueblo".

Desde este punto, explica Merche, también preparaban cajas de alimento para llevarlas a las casas de los vecinos y vecinas más mayores que estaban sin poder salir de sus casas porque no tenían ascensor. "Los jóvenes nos ayudaban a hacer estos repartos". También recuerda a los estudiantes de Alfafar, que para ella "fueron todo" por la ayuda que les ofrecieron "desinteresadamente", también ayudando a limpiar y sacar el barro del edificio. Con este mural, queda reflejado el agradecimiento de un barrio que aún se está recuperando de lo sucedido hace un año.