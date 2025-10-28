Alaquàs celebra el acto de conmemoración del Día de la Policía

El Castell de Alaquàs acogió el viernes 24 de octubre el Día de la Policía Local, un acto para poner en valor, una vez más, el trabajo y el esfuerzo que realizan las fuerzas y los cuerpos de seguridad en su tarea diaria, acercar la policía a la ciudadanía y reconocer el compromiso de las y los agentes policiales con la ciudadanía de Alaquàs.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, el Comisario Jefe de la Policía Local de Alaquàs, Antonio Carrasco, la directora del Ivaspe, Raquel Minguet, miembros de la Corporación Municipal, jefes de policía local, mandos y agentes policiales.

En primer lugar se otorgaron las distinciones de honor y mérito. La primera fue para un agente policial de Torrent, que en la noche de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, no pudo acudir a prestar servicio en su municipio por caer los puentes para acceder y se presentó en el retén de policía más próxima para prestar voluntariamente sus servicios.

Los miembros de la Policía Local de Alaquàs. / A.A.

A continuación se homenajeó a los policías locales que de manera voluntaria prestaron servicio de colaboración con la Policía Local de Alaquàs: tres policiales locales de Agullent, un policía local de Sollana, y un policía local de València.

Medallas de plata

Después se entregaron las medallas de plata que fueron para el subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y para el Inspector-Jefe de Seguridad ciudadana en reconocimiento a su gran tarea la noche de la dana y gran colaboración en el día a día con la Policía Local. Recibieron también este condecoración la Comisaria-Jefa de Comisaría Policía Nacional Xirivella y el Comisario del cuerpo de la Policía Local de Xirivella, ambos por su cooperación la Policía Local en los últimos años. Se reconoció también el trabajo del Parque de Bomberos de Torrent por su excelente e inmaculada trayectoria y colaboración con la Policía Local de Alaquàs y Grúas Tarín por su excelso trabajo y sacrificio durante la dana en colaboración con la Policía Local de Alaquàs.

A continuación se otorgó Medalla de plata para dos agentes del cuerpo de Policía Local de Alaquàs por su trayectoria dentro del cuerpo, por su constante entrega y dedicación diaria en el cumplimiento de sus deberes profesionales, sobreeixent por su responsabilidad y profesionalidad, constituyendo modelos de conductar ejemplar.

A continuación llegó uno de los momentos más especiales, el homenaje a cuatro agentes muy queridos por la Policía Local de Alaquàs que se han jubilado y que recibieron, por primera vez la historia, la Medalla de Oro en reconocimiento a su trayectoria y trabajo y más de 30 años de servicio en el cuerpo con una trayectoria excepcional sin antecedentes desfavorables.