Albal organiza una comida para voluntarios y afectados en el aniversario de la dana

Está corriendo como la pólvora por whatsapp. El Ayuntamiento de Albal ha organizado una comida para voluntarios y afectados por la dana para este miércoles, coincidiendo con el aniversario de la barrancada y con el luto oficial decretado a nivel autonómico.

La convocatoria del ápage a través de la conocida aplicación de mensajería móvil, ha despertado el recelo y rechazo. Desde el consistorio han descartado que se considere una comida de celebración sino que está organizada principalmente por todo el personal voluntario procedente de otras poblaciones y que ayudó durante las primeras semanas de la barrancada, a quien se ha convocado para los actos conmemorativos previstos para este miércoles.