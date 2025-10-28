La Copa del Rey vuelve a Torrent 35 años después

El fútbol torrentino vuelve a vivir un momento histórico. Este miércoles 29 de octubre, a las 20:00 horas, el Estadio Sant Gregori acogerá el encuentro de Copa del Rey entre el Torrent CF y el Juventud Torremolinos CF, una cita que devuelve a la ciudad la emoción, 35 años después de su última presencia en la competición.

El partido será una auténtica fiesta del deporte local y del sentimiento taronja. Las gradas de San Gregorio se llenarán de aficionados, familias y peñas que acompañarán al equipo en una noche que promete emociones, historia y orgullo. El club y la afición se preparan para vivir una velada inolvidable en la que, más allá del resultado, Torrent celebrará el regreso de la Copa con la ilusión de todo un pueblo volcado con su equipo.

Antes de que ruede el balón, el fútbol torrentino se detendrá unos minutos para rendir un sentido homenaje a las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, coincidiendo con el primer aniversario de aquella tragedia. Los capitanes de ambos equipos depositarán un ramo de flores en el centro del campo, en recuerdo de las personas fallecidas, junto a un minuto de silencio, en muestra de solidaridad con sus familias y con toda la ciudad, convirtiéndose en un gesto de respeto, unidad y memoria colectiva.

Un regreso muy esperado

Hace 35 años, Torrent vibró con un sueño. Fue en 1990, en la tercera ronda del torneo KO cuando el conjunto taronja recibía al Racing de Santander, que se impuso claramente a los locales por 0-3 en un estadio con las gradas llenas, que hizo temblar el campo y que encendió el corazón de toda una ciudad. Ahora, tres décadas después, el fútbol devuelve a los torrentinos esa oportunidad de volver a sentir la magia de la Copa en su propio estadio.

El Torrent CF afronta esta eliminatoria con ilusión, compromiso y la fuerza de su afición. El equipo dirigido por Xavi Giménez buscará escribir una nueva página en la historia deportiva del municipio y soñar con un enfrentamiento ante un equipo de Primera División.

La concejal de Deportes, Mª Ángeles Lerma, “este miércoles no es solo un partido. Es el reencuentro de una ciudad con su historia, con su equipo y con su gente. El regreso de la Copa del Rey a Sant Gregori 35 años después es un orgullo para Torrent y un premio al esfuerzo del club, de la cantera y de todos los que mantienen viva la pasión por el fútbol local”. “Invitamos a toda la ciudadanía a llenar las gradas, a vestir los colores del Torrent CF y a disfrutar de una noche que quedará grabada en la memoria de nuestra ciudad”, ha añadido.

“Este encuentro, además, tiene un significado muy especial. Antes del pitido inicial rendiremos homenaje a las víctimas de la dana, en un aniversario muy emotivo para todos los torrentinos. El deporte también sirve para unir, para recordar y para seguir adelante juntos”, ha añadido Lerma.