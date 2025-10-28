Cromàpica vuelve a llenar de arte urbano las calles de Picassent
Durante esta edición se crearán cuatro nuevas obras que se complementan a las 44 más que conforman una iniciativa que viene celebrándose desde el año 2016
La novena edición del festival de arte urbano Cromàpica ha tenido el mes de octubre su momento de plena producción. Este año el primer mural a lucir en las calles ha sido el realizado por el artista Anna Repullo, quien ha plasmado en el entorno del mercado municipal un homenaje a la tradición del Ball de Bastonots.
Posteriormente en la plaza del Mercado, se ha plasmado uno más creado en la calle escultor Enric Galarza y ha sido ejecutado por Irenx Remon, una escena que quiere transmitir calma, proximidad e identidad.
En los próximos días, en el frontón del polideportivo municipal, realizado en este caso por la artista Roseta Fuster, y en las afueras del casco urbano en canal Júcar Túria, a su paso por la Ubanización del Alter, por Pedro Mecinas, complementarán las cuatro creaciones de este año que complementan el interesante catálogo de colores y expresiones que cubre los puntos cardinales de la población.
Para Jaume Sobrevela, concejal de Cultura, “el festival Cromàpica se consolida acercándose a una década de recuperación de espacios al aire libre para llenarlos de color, arte y cultura, y hacer de Picassent todo un referente de esta expresión artística”, concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
- Baldoví medió al final de la protesta por el aniversario de la dana entre la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes
- El TSJCV rechaza la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana y confirma que no prevaricó
- Muere Ochotorena, mítico portero del Valencia CF
- El nuevo cauce del Túria que salvó València, pendiente de ampliar
- Vito Quiles agita la UV y provoca altercados entre miles de estudiantes
- El gran gesto de Pepe Sacristán con las víctimas de la dana un año después de la tragedia
- Una protesta recorrerá el trayecto que hizo Mazón el 29-O “mientras la gente se ahogaba”