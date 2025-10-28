Detenido un hombre que atracó con un cuchillo una gasolinera en Rafelbunyol

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que había atracado con un cuchillo una gasolinera de Rafelbunyol el pasado 17 de septiembre por la noche. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22:00 horas, cuando un hombre accedió con la cara tapada a una gasolinera sita en este municipio de l'Horta Nord.

Al entrar en el establecimiento, esgrimió un cuchillo, con el que amenazó a la trabajadora del local. El autor de los hechos se llevó el dinero de la recaudación (unos 500 euros) y también el móvil de la mujer, para evitar que pudiera alertar a las autoridades tras el robo.

Las imágenes de seguridad y las declaraciones de los testigos fueron fundamentales para lograr dar con la identidad del autor, que fue detenido finalmente por estos hechos el pasado 16 de octubre. Se trata de un hombre español de 45 años que ya había sido detenido por hechos de similar naturaleza y a quien se le imputa un delito de robo con violencia e intimidación.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto principal de Massamagrell y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Massamagrell.