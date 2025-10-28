La FVMP impulsa una alianza con el Consejo de Cámaras para fortalecer el desarrollo local y empresarial

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) refuerza su compromiso con el progreso de los municipios valencianos con la firma de un convenio de colaboración con el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana. El acuerdo, rubricado por la presidenta dela FVMP, Paqui Bartual, y el presidente del Consejo deCámaras, José VicenteMorata, marca un nuevo paso en la cooperación entre el mundo local y el tejido empresarial valenciano.

Este convenio permitirá desarrollar acciones conjuntas de formación, asesoramiento y promoción económica, acercando los recursos y conocimientos de las Cámaras de Comercio a los municipios, especialmente a aquellos con menos capacidad técnica o económica.

La FVMP actuará como nexo de unión entre los ayuntamientos y las Cámaras, garantizando que todos los territorios, sin importar su tamaño, se beneficien de las oportunidades que genera esta alianza.

Innovación municipal

Entre las principales líneas de actuación destacan la organización de programas de formación, seminarios, estudios sobre desarrollo económico y proyectos de cooperación local-empresarial, todos ellos orientados a generar empleo, fomentar la competitividad y apoyar el emprendimiento en la Comunitat Valenciana.

La FVMP, como voz y representante de las entidades locales valencianas, asume un papel protagonista en esta colaboración, promoviendo que los beneficios de la economía y la innovación lleguen al ámbito municipal. Por su parte, el Consejo de Cámaras aportará su experiencia enmateria empresarial, internacionalización y apoyo a las pymes.

Con esta iniciativa, la FVMP reafirma su papel como motor de cooperación institucional y territorial, impulsando políticas que favorecen un desarrollo equilibrado y sostenible en toda la Comunitat Valenciana.