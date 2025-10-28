Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja: "Las emergencias no entienden de siglas; la respuesta debe ser colectiva y coordinada”

Mañana se cumple un año de la devastadora dana que golpeó Catarroja y que causó la pérdida de 25 personas en el municipio. La alcaldesa Lorena Silvent ha querido hacer balance de la situación y de las medidas que se están adoptando para reconstruir el municipio con seguridad y resiliencia.

“La noche del 29 de octubre de 2024 será siempre recordada como la más dura que hemos vivido”, ha afirmado. “Yo misma la pasé en el Ayuntamiento con más de 200 personas. Se formaron cadenas humanas con la Policía Local y Protección Civil para salvar vidas, mientras muchos vecinos ayudaban desde los balcones de sus casas. Nadie nos había avisado del desastre y los ayuntamientos no disponíamos ni de margen de acción ni de los medios necesarios”.

Pilar Olaya

Desde entonces, el Ayuntamiento ha desplegado un conjunto de medidas que combinan prevención inmediata y planificación estratégica: modernización del sistema de alcantarillado, instalación de cámaras en el barranco y sensores en los túneles, sirenas y altavoces de alerta y, sobre todo, formación de la ciudadanía para que sepa cómo actuar ante emergencias. “La seguridad no depende solo de las infraestructuras; nace también de la concienciación y la formación colectiva”, ha remarcado la alcaldesa.

Silvent ha subrayado la colaboración con la Universitat Politècnica de València para elaborar un mapa de riesgos con participación ciudadana: “La ciencia y el conocimiento son esenciales para construir un municipio resiliente. Los nuevos tiempos exigen ayuntamientos preparados, pero también ciudadanos conscientes e informados”.

La alcaldesa ha hecho un llamamiento a la unidad más allá de los colores políticos: “El cambio climático es una realidad que ya nos afecta. Necesitamos un pacto de Estado, un compromiso común que supere la polarización y priorice la humanidad y la seguridad de las personas. Las emergencias no entienden de siglas; la respuesta debe ser colectiva y coordinada”.

Así quedó la tintotería y lavandería industrial Mon Blau, de Catarroja. / Levante-EMV

Finalmente, ha reafirmado su convicción y responsabilidad como alcaldesa y vecina: “La reconstrucción de Catarroja es también la reconstrucción de una confianza: en las instituciones, en la ciencia y en nuestra capacidad de superarnos juntos. Nos esperan años de trabajo, pero si actuamos con rigor y cooperación, haremos de Catarroja un ejemplo de pueblo seguro, preparado y humano”.

“Solo avanzaremos si lo hacemos juntos: pueblo e instituciones, política y ciencia, memoria y futuro”, ha concluido.

Catarroja avanza en la reconstrucción

Un año después de las inundaciones, Catarroja trabaja en la recuperación del municipio. “Catarroja fue uno de los municipios más afectados por la dana, tanto a nivel urbano como económico y social. Perdimos 25 vidas, y esto no es fácil de superar. Hemos avanzado mucho, pero aún no estamos en la normalidad. La vida no es sencilla en Catarroja: no tenemos un día a día convencional y la reconstrucción será a largo plazo”, explica la alcaldesa.

Seguridad y prevención

La seguridad es una prioridad. “Cada alerta meteorológica extrema revive los recuerdos de hace un año”, señala. Por ello, el Ayuntamiento ha impulsado medidas de prevención: sistemas de alerta, sirenas, megafonía, drones, bandos y actuaciones policiales. “La principal lección que nos dejó la dana es que la prevención salva vidas”, ha subrayado Silvent.

Obras e infraestructuras

Los equipos municipales trabajan en la renovación del alcantarillado en los puntos más críticos: “hemos terminado la primera intervención en los puntos más conflictivos y estamos trabajando en la segunda fase”, explica. Esta actuación supone una inversión de 1 millón de euros de fondos propios, a la espera de la subvención del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

Además, se está completando la eliminación de los contenedores soterrados y su sustitución por contenedores en superficie. Las obras comenzaron en julio en los 61 puntos de islas de contenedores, con una inversión de 720.291,96 euros financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El barranco de Pelayo de Catarroja, punto crítico, controlado / A:C.

Se avanza también en la vía pública con reposición de señalización, reparación de aceras y alumbrado, y obras en calles como Alicante y Av. Rambleta, además de actuaciones en puntos críticos como el barranquito de Pelayo.

En cuanto a instalaciones públicas, se han recuperado espacios deportivos como el Mundial 82, el pabellón municipal y el polideportivo, además de parques y la Casa de Cultura. El cementerio fue el primero en abrir tras invertir 450.000 euros en actuaciones de emergencia y ampliación.

Sin embargo, algunos espacios continúan gravemente dañados y sin fecha de reapertura: el TAC (valorado en 9 millones de euros), la piscina cubierta y la EPA. El IES Berenguer Dalmau está en proceso de demolición por parte de la Generalitat, y el alumnado está reubicado en aulas prefabricadas.

Entre los nuevos proyectos destacan la creación del Centro de Mayores y un edificio de emergencias.

Puerto y Albufera

“El Puerto de la Albufera sufrió muchísimo. Hemos limpiado, reparado y dragado, pero aún queda contaminación por eliminar. Hemos aprobado una subvención de 30.000 euros para acelerar la recuperación del Club de Producto”.

Vivienda y reconstrucción

Se han ampliado las ayudas a vivienda hasta 174.000 euros y se destinan 12,5 millones de euros a reconstrucción en 2025, con apoyo de la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España, que han aportado más de 138 millones de euros.

Comercio y tejido económico

La alcaldesa realiza visitas semanales a comercios y empresas, con 60 encuentros con ACYPE y AECA, y el Ayuntamiento ha destinado medio millón de euros en ayudas al comercio local. La campaña solidaria ‘Rasca-Rasca’ ha superado los 99.000 euros gracias a las donaciones vinculadas a la dana.

Salud mental y bienestar

Programas como Bienestar Joven ofrecen atención psicológica gratuita a jóvenes, y se ha reforzado el personal de Servicios Sociales con nueva sede en la Plaza Mayor. “La reconstrucción es urbana, pero también humana. Es necesario acompañar a la población en el duelo y el trauma”.

Lecciones aprendidas y futuro

“El cambio climático ha llegado para quedarse. Volverán episodios extremos como la dana, pero queremos que nos encuentren preparados. Trabajamos en alerta, prevención y seguridad, junto con la ciencia y expertos. Y creo firmemente en la necesidad de un Pacto de Estado para evitar que la burocracia frene la respuesta”, concluye la alcaldesa.