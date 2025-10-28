Metrovalencia abre un mirador con vistas al barranco del Poyo

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha abierto el mirador de la dana al lado de la estación de Paiporta de Metrovalencia en recuerdo de la tragedia vivida el 29 de octubre del pasado año cuando se cumple el primer aniversario del suceso.

El mirador, situado junto al acceso al viaducto ferroviario en la salida de la estación de Paiporta y con vistas al barranco del Poyo, es un símbolo de memoria, resiliencia y respeto, transformado no sólo como mirador urbano, sino como memorial simbólico de la catástrofe y sus consecuencias. Este espacio es un homenaje al esfuerzo que ha permitido reconstruir lo destrozado por el agua y reconfortar a los afectados.

El mirador cuenta con un banco de hormigón, ubicado a 2,4 metros del borde del estribo de la antigua pasarela peatonal y representa también el año 2024, fecha en la que ocurrió la tragedia. El mismo banco de hormigón tiene una longitud de 10,29 metros como representación del 29 de octubre.

Los respaldos miden 1,50 y 2,40 metros de alto, altura de la lámina de agua que alcanzó el agua en algunos de los municipios afectados, siendo de 2,40 metros en las calles de Paiporta. Su longitud es de 4,90 metros que representan los 490 mm de lluvia registrados en Chiva, una de las localidades con mayor acumulación del episodio.

La iluminación instalada representa la luz que se desea ilumine a los familiares y amigos de las víctimas.

Paro simbólico

Por otro lado, FGV realizará este miércoles 29 de octubre un paro simbólico, a las 12 horas del mediodía, en Metrovalencia y TRAM d’Alacant como homenaje y recuerdo a las víctimas y afectados por las inundaciones sufridas en la provincia de Valencia hace un año.

Este paro simbólico ha sido acordado entre la dirección de la empresa pública y la representación sindical de los trabajadores en Valencia y Alicante como recuerdo de los tristes sucesos de 29 de octubre de 2024.

La dana afectó también a gran parte de las instalaciones e infraestructuras de Metrovalencia, de manera especial al tramo que une las instalaciones de València Sud con la población de Castelló, en la Ribera, así como a un número importante de trabajadores de la empresa pública.