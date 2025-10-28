El Padre Ángel visita la residencia de Albal que ayudó a rehabilitar tras la dana

La residencia de Ancianos Antonio y Julio Muñoz Genovés de Albal tuvo un visitante muy especial. El Padre Ángel, junto a la Fundación Mensajeros de la Paz, asistieron a este centro, acompañados del director de la residencia Francisco Berjano, el alcalde José Miguel Ferris y la vicealcaldesa María José Hernández, para conocer de primera mano la reforma que se ha acometido en las instalaciones, que fueron dañadas por la dana del 29 de octubre.

Esta fundación fue la encargada de entregar el pasado 14 de marzo una donación procedente de la recaudación de un concierto del cantante Manolo García, que tuvo lugar en Valencia el 18 de enero, después de ser suspendida su cita de noviembre, precisamente por la catástrofe. .

Entrega del boceto de la placa que lucirá las instalaciones. / A.A.

La generosa donación ha servido para rehabilitar las dependencias de la residencia y la zona ajardinada exterior, que fueron gravemente dañadas por la barrancada. El Padre Ángel, además de puedo hablar con los y las residentes. El nuevo director de la residencia, Francisco Berjano, estaba presente, así como la diputada de Bienestar Social, Inma González.

El consistorio quiso agradecerle al padre Ángel su colaboración con la entrega del boceto de la placa, que lucirá en las instalaciones como recuerdo a tan importante gesto.