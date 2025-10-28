La Policía frustra un intento de okupación en Meliana

La rápida intervención de la Policía Local de Meliana ha permitido evitar la okupación de una vivienda, según ha comunicado el propio ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron durante la noche del jueves, cuando los vecinos alertaron a los agentes tras escuchar ruidos en el rellano de la finca. De inmediato, una patrulla se desplazó al lugar y localizó a varias personas de nacionalidad marroquí que trataban de acceder a la vivienda de forma ilegal.

El gobierno local asegura que gracias a la actuación coordinada de los agentes, se consiguió impedir la entrada y asegurar el inmueble, contactando posteriormente con el propietario para informar de la situación y proceder al correspondiente refuerzo de la cerradura.

Tras la actuación policial, se han realizado las correspondientes diligencias judiciales.

"Si eres testigo de alguna situación así, llama a la Policía Local y ayúdanos a luchar contra esta lacra", piden desde el Ayuntamiento de Meliana.