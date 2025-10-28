Prohibido adoptar gatos negros en Torrent ante rituales satánicos en Halloween

Animales blancos y negros en riesgo de ser utilizados en rituales satánicos y ser víctimas de agresiones y actos violentos. Esa es la alerta que han lanzado varias asociaciones animalistas en todo el país, también en Torrent. La asociación en defensa animal de la capital de l'Horta Sud ha lanzado un comunicado en redes sociales para pedir a la población que ni en octubre ni a principios de noviembre se entreguen animales blancos o negros en adopción.

La razón, según explican en la publicación que comparten como una "alerta máxima" es que "mucha gente desalmada los sacrifica en rituales de diversa índole y sufren torturas terribles a causa de la cercanía de la festividad de Halloween o Todos los Santos". "Es nuestro deber protegerles y velar por ellos", señalan desde la asociación animalista, que piden no entregar a animales "a sus verdugos".

Este mensaje no es aislado y es que ha habido precedentes de otras entidades en favor de los derechos de los animales en España que cuando se acerca esta fecha lanzan la misma advertencia. De hecho, el ayuntamiento de Terrassa, en Barcelona, fue el primero en hacer suya la reivindicación, con una ordenanza aplaudida por la organización animalista.

Superstición y gatos negros

Durante varios años, la superstición que ha acompañado especialmente a los gatos negros ha alertado a las entidades animalistas, pues la fecha de Todos los Santos es sensible para grupos que utilizan a los animales para rituales satánicos, tal como han denunciado en distintas ocasiones. No solo los rituales son riesgos para estos animales, sino que la superstición es una razón por la que los gatos negros se quedan sin adoptar.