Prohibido adoptar gatos negros en Torrent ante rituales satánicos en Halloween
Las asociaciones animalistas alertan de rituales satánicos cuando se acerca la fecha del Día de Todos los Santos
Animales blancos y negros en riesgo de ser utilizados en rituales satánicos y ser víctimas de agresiones y actos violentos. Esa es la alerta que han lanzado varias asociaciones animalistas en todo el país, también en Torrent. La asociación en defensa animal de la capital de l'Horta Sud ha lanzado un comunicado en redes sociales para pedir a la población que ni en octubre ni a principios de noviembre se entreguen animales blancos o negros en adopción.
La razón, según explican en la publicación que comparten como una "alerta máxima" es que "mucha gente desalmada los sacrifica en rituales de diversa índole y sufren torturas terribles a causa de la cercanía de la festividad de Halloween o Todos los Santos". "Es nuestro deber protegerles y velar por ellos", señalan desde la asociación animalista, que piden no entregar a animales "a sus verdugos".
Este mensaje no es aislado y es que ha habido precedentes de otras entidades en favor de los derechos de los animales en España que cuando se acerca esta fecha lanzan la misma advertencia. De hecho, el ayuntamiento de Terrassa, en Barcelona, fue el primero en hacer suya la reivindicación, con una ordenanza aplaudida por la organización animalista.
Superstición y gatos negros
Durante varios años, la superstición que ha acompañado especialmente a los gatos negros ha alertado a las entidades animalistas, pues la fecha de Todos los Santos es sensible para grupos que utilizan a los animales para rituales satánicos, tal como han denunciado en distintas ocasiones. No solo los rituales son riesgos para estos animales, sino que la superstición es una razón por la que los gatos negros se quedan sin adoptar.
- Las horas críticas del 29-O: 'Presidente, hay muchos muertos
- Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
- Una multitudinaria manifestación en València vuelve a pedir la dimisión de Mazón por el primer año de la dana
- La no retransmión de la manifestación enciende el clima interno en À Punt
- El nuevo cauce del Túria que salvó València, pendiente de ampliar
- Los catedráticos Joan Romero y Ana Camarasa: “Hemos crecido de forma irresponsable pero el agua siempre vuelve con las escrituras en la mano”
- Las imágenes de satélite muestran el aumento relámpago de la concentración de clorofila en l’Albufera
- Ona, la niña milagro de la dana