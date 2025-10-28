El PSPV constituye en Paterna el Consell de la Memoria Democrática

El PSPV-PSOE ha creado el Consell de la Memoria Democrática, un foro de trabajo que persigue como "objetivo mantener viva la necesidad de actuaciones en política memorialista" a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana y la "concienciación ciudadana de que queda mucho por hacer por la verdad, la justicia y la reparación". La formación del consell de la provincia de Valencia se ha formalizado este lunes en Paterna, lugar destacado dentro de la memoria al albergar el Paredón donde fueron fusiladas más de 2200 personas durante la represión franquista.

Este grupo de trabajo, formado por los responsables orgánicos a nivel autonómico, provincial, comarcal y local, trabajará de forma coordinada para visibilizar todo aquello que falta por hacer en materia de Memoria en cada uno de los rincones de la Comunitat Valenciana.

Tal como ha relatado la secretaria de Memoria Democrática de la ejecutiva nacional del PSPV, Mercedes Caballero, “a través de estos grupos conoceremos de primera mano las lagunas existentes respecto a lo realizado hasta el momento y podremos, a través de las instituciones pertinentes, exigir al Consell, las diputaciones, la FVMP y los Ayuntamientos, su finalización”.

Un calendario de actos

Además, avanza Caballero, “desde el PSPV vamos a plantear calendarizar actos, a lo largo de todo el año y en todas las comarcas, en reivindicación de la memoria democrática, homenajes a víctimas de la guerra y la dictadura, acciones que visibilicen el papel de las mujeres en la lucha por la democracia, la importancia de la formación curricular en memoria, las investigaciones en la trama de bebés robados, etc”.

El objetivo es que, durante todo el año, en la Comunitat Valenciana, se celebren actividades que “recuerden a la ciudadanía que, por mucho que el PP quiera imponer un relato engañoso de la historia de España, los españoles seguimos teniendo una gran deuda con aquellas personas que dieron incluso su vida para que hoy nosotros podamos gozar de una democracia plena”.

La derogación de la Ley autonómica de Memoria Democrática y por la convivencia en la Comunitat Valenciana, aprobada en 2017 por el Consell de Ximo Puig, y la aprobación de la llamada Ley de Concordia, la Comunitat Valenciana "ha visto paralizadas y prácticamente desaparecidas, las acciones y/o actuaciones en la materia. Se han recortado de forma drástica las ayudas que desde la Generalitat Valenciana se otorgaban a las entidades memorialistas para los trabajos de exhumación de fosas; se ha rebajado el presupuesto destinado a investigación e identificación de restos que realiza FISABIO; se ha paralizado la eliminación de vestigios; los homenajes a quienes lucharon contra el golpe de estado del 36 y la dictadura,…", recurda la diputada.

Por tanto, señala Caballero, "ante la suspensión de las políticas en defensa de la verdad, la justicia y la reparación que ha supuesto el Consell del PP de Carlos Mazón, el PSPV, a través de la secretaria de Memoria Democrática de la dirección nacional se pone a disposición de la ciudadanía para recoger propuestas que enriquezcan nuestra acción política. Con el Consell de la Memoria en las tres provincias valencianas creamos la herramienta perfecta para canalizar las necesidades de todas las personas y colectivos y exigir su materialización, porque todavía queda mucho por hacer en relación con la dignificación de nuestra historia más reciente”, afirma Mercedes Caballero.