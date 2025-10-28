Recriminan al alcalde de Paterna que cambie el pleno de hora el mismo día de una manifestación

La asociación de vecinos barrio centro de Paterna acusa al alcalde del municipio y a su equipo de gobierno de "sabotear la participación ciudadana". Una visión que comparte toda la oposición al PSPV del ayuntamiento de Paterna en bloque. La razón es que el Ayuntamiento de Paterna ha cambiado el pleno del consistorio de este jueves que estaba programado a las 20 horas a las 13 horas del medio día. Se da la circunstancia de que este jueves a las 20 horas hay también prevista una manifestación bajo el lema "Con el agua no se juega" por la subida en la factura del agua que acabará precisamente ante el edificio municipal.

La idea de las catorce entidades que apoyan y participarán en la protesta, era entrar en el consistorio y tomar la palabra en el turno de ruegos y preguntas del pleno del jueves, aunque ahora no lo podrán hacer "pues el aforo a medio día es limitado" además que el horario dificulta que todo aquel que quiera pueda acudir, ya que se realiza en horario laboral.

Para la asociación esto es una manera de mermar la participación por parte del gobierno local. Para Compromís, PP y Vox, el alcalde y su equipo "no quieren escuchar las quejas y aportaciones de vecinos y vecinas", tal como han denunciado en redes sociales.

"Este es un gesto vergonzoso y un ataque directo a la transparencia y a la democracia local", señalan desde la asociación de vecinos del centro de Paterna. "Que coincida esta cancelación con la manifestación en contra del recibo abusivo del agua, debe ser casualidad", dicen con ironía desde la entidad vecinal. "Desde la Associació Veïnal Barri Centre de Paterna (AVBCP) denunciamos esta maniobra premeditada y antidemocrática y reafirmamos nuestro compromiso con una Paterna participativa, transparente y justa", concluyen.

El PP también ha criticado que esta medida se adoptó "sin diálogo ni consenso", reflejando "la falta de transparencia y el carácter autoritario del actual gobierno socialista". Por eso, los populares exigen al alcalde que rectifique de inmediato y restituya el horario habitual de los plenos, garantizando así la asistencia de los vecinos y la plena transparencia en la gestión pública. Por su parte, Compromís se pregunta si el cambio de horario es "casualidad" o "miedo a escuchar a la voz del pueblo". "Los plenos son para escuchar a la ciudadanía, no para esconderse", dice la portavoz de la formación, Carmen Gayà.

Quienes también han criticado este cambio de hora "sin justificación" es el grupo municipal Vox. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, los de Santiago Abascal denuncian que "la decisión de cambiar la hora coincide precisamente con la manifestación convocada por los vecinos y con la moción registrada por Vox sobre la revisión, bonificación y para la derogación de la tasa de gestión de residuos urbanos.

"El cambio de horario propuesto no respondía a motivos técnicos ni organizativos, sino a una decisión política destinada a reducir la asistencia vecinal y evitar el debate público sobre una tasa injusta y desproporcionada que ha generado un profundo malestar en Paterna", defienden desde Vox.

Manifestación contra la subida del recibo del agua

La Asociación de Vecinos Barrio Centro de Paterna (AVBCP), junto con numerosas entidades vecinales del municipio, convoca una manifestación el próximo jueves bajo el lema "Con el agua no se juega". Será a las 20:00 horas, que partirá desde la C/Mayor, 64 (Pinturas Gauden) y culminará en el Ayuntamiento de Paterna.

Las organizaciones convocantes denuncian el "incremento desproporcionado" del recibo del agua en Paterna, en el que las tasas e impuestos municipales representan hasta el 33 % del total —un porcentaje muy superior al de municipios vecinos—, mientras el servicio de limpieza y recogida de basuras "resulta insuficiente, con frecuentes quejas por falta de recursos, equipamiento y planificación".

Las asociaciones exigen una gestión "más transparente de los cobros y que se informe de manera clara sobre el origen, cálculo y destino de cada uno de los conceptos incluidos en el recibo". Solicitan que el ayuntamiento revise la estructura tarifaria y habilite bonificaciones para familias vulnerables, personas mayores, y quienes reciclan activamente según la normativa europea.

Asimismo, reivindican la mejora "urgente" de los servicios públicos relacionados con la limpieza, la recogida y el tratamiento de residuos, reclamando inversiones en campañas de concienciación, refuerzo de personal y de infraestructuras, así como la participación ciudadana en la toma de decisiones.

La movilización está apoyada por los siguientes colectivos:

• Asociación Vecinal Barri Centre

• Asociación Vecinal Cuevas de la Torre

• Asociación Vecinal La Canyada

• Asociación Vecinal La Canyada Poble Ya

• Asociación Vecinal Mas del Rosari

• Asociación Vecinal Campament

• Asociación Vecinal La Coma

• Asociación Vecinal Santa Rita

• Asociación Vecinal Valterna

• Coordinadora por la Protección de Les Moles

• Plataforma Pensionistas Paterna COESPE

• ASYCVAL

• Adelante por Paterna

• Asociación GATS